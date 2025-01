Armement : méga-contrat entre les USA et ce pays

Antony Blinken (Photo Reuters)

L’Asie-Pacifique vit actuellement une période de tensions militaires croissantes avec la Chine. Les revendications territoriales de Pékin en mer de Chine méridionale, ses manœuvres autour de Taïwan et son expansion militaire poussent les pays de la région à renforcer leurs capacités défensives. Les États-Unis, alliés historiques du Japon depuis l’après-guerre, soutiennent activement le réarmement de leurs partenaires régionaux pour maintenir l’équilibre des forces face à la montée en puissance chinoise.

Une autorisation historique pour moderniser la défense aérienne japonaise

Le Département d’État américain vient d’autoriser une vente potentielle massive de 1200 missiles air-air AMRAAM au Japon, pour un montant estimé à 3,64 milliards de dollars. Cette transaction majeure permettra à la Force aérienne d’autodéfense japonaise d’équiper sa flotte d’avions de combat, notamment les F-15J/D Eagle, F-2 Viper Zero et F-35A/B Lightning II. La particularité de cette autorisation réside dans l’accès aux versions les plus avancées : l’AIM-120C-8 et l’AIM-120D-3, cette dernière étant rarement proposée à l’export.

Un partenariat stratégique renforcé par des technologies de pointe

Cette nouvelle autorisation confirme l’intensification de la coopération militaire américano-japonaise. Les missiles AMRAAM dernière génération offrent des capacités tactiques exceptionnelles. L’AIM-120D-3 se distingue par une portée dépassant les 160 kilomètres et une « no-escape zone » étendue, garantissant un taux d’interception particulièrement élevé. Ces caractéristiques techniques, combinées aux améliorations apportées par le programme Form, Fit, Function Refresh (F3R) de Raytheon, placent ces armements parmi les plus sophistiqués au monde.

Un réarmement accéléré face aux défis régionaux

Cette transaction représente l’aboutissement d’une série d’acquisitions stratégiques. Depuis 2018, le Japon a obtenu l’autorisation d’acheter près de 1700 missiles AMRAAM, illustrant une modernisation militaire sans précédent. Pour les États-Unis, cette politique d’armement vise un double objectif : renforcer les capacités défensives de leur allié face aux menaces régionales tout en protégeant indirectement leurs propres bases militaires sur l’archipel. La compatibilité technique entre les équipements américains et japonais facilite cette intégration massive de nouveaux armements, renforçant l’efficacité opérationnelle de cette alliance militaire.