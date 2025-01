Attaque de la présidence tchadienne : les autorités écartent la piste terroriste

Mahamat Idriss Deby (DR)

Dans la soirée du mercredi 8 janvier 2025, N’Djamena a été secouée par une tentative d’attaque contre la présidence. Selon les autorités tchadiennes, un groupe d’une vingtaine d’individus, armés de machettes et sous l’emprise de substances stupéfiantes, a tenté de forcer les accès du palais présidentiel. Munis de gris-gris qu’ils croyaient protecteurs, les assaillants ont été repoussés par les forces de sécurité.

Cette tentative d’attaque perpétrée par « un ramassis de bandes nickelées » de 24 personnes a fait dix-neuf morts, dont dix-huit assaillants et un garde. Six autres assaillants ont été interpellés. Le gouvernement tchadien a qualifié cet acte de « tentative désespérée » et a écarté toute piste terroriste, évoquant plutôt un groupe de personnes désorganisées. Le président Mahamat Idriss Déby Itno a demandé à ses équipes de rassurer la population en affirmant que la situation était sous contrôle et que ce type d’attaque isolée ne constitue pas une menace grave pour la stabilité du pays. Le ministre tchadien des Affaires étrangères a précisé que les assaillants étaient des Tchadiens parlant arabe, bien que leurs origines précises restent à déterminer. Ils sont arrivés à bord d’un véhicule qui a semblé tomber en panne devant la présidence, avant de se lancer à l’attaque. Les autorités ont déployé des moyens importants pour sécuriser la capitale, notamment des chars, et ont renforcé la surveillance autour des bâtiments officiels. Cet événement intervient dans un contexte tendu, quelques heures seulement après la visite à N’Djamena du ministre chinois des Affaires étrangères.

L’enquête est en cours pour déterminer les motivations exactes de ces individus et identifier d’éventuels complices. Le procureur de la République devrait apporter de nouvelles précisions dans les prochaines heures. En attendant, les forces de l’ordre poursuivent les opérations de ratissage dans la capitale pour capturer d’éventuels complices en fuite. La capitale tchadienne, N’Djamena, demeure marquée par une transition politique complexe amorcée après le décès de l’ancien président Idriss Déby en 2021. Son fils, Mahamat Idriss Déby, a pris les rênes du pouvoir avant d’être élu président à l’issue de trois ans de transition. Toutefois, le climat politique reste tendu, notamment après la décision du Tchad de mettre un terme à l’accord militaire avec la France, mettant fin à 60 ans de coopération. Ce retrait, prévu pour le 31 janvier 2025, a été confirmé par les autorités le mardi 7 janvier.