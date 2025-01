Maghreb: riche en hydrocarbures, ce pays a d’autres trésors

Le président Tebboune (Ryad Kramdi, AFP)

L’Algérie, traditionnellement reconnue pour ses hydrocarbures, se prépare à diversifier son économie en exploitant ses riches ressources minières. Actuellement, le secteur minier ne représente que 1 % du PIB, mais le gouvernement investit massivement dans la cartographie des ressources, allouant 32 millions de dollars pour identifier les gisements les plus prometteurs.

Le pays possède un potentiel minier exceptionnel avec une grande variété de gisements. L’or, avec des réserves estimées à 173,6 tonnes et des sites comme Amsmassa, Tarek et Amsmissa, connaît un renouveau prometteur. Le fer de Gara Djebilet, avec ses 3,5 milliards de tonnes de réserves, le zinc de Tala Hamza, le gypse de la région de Ziban et les immenses réserves de phosphate de 2,2 milliards de tonnes constituent les piliers de cette richesse minière.

Une stratégie de développement ambitieuse

Des projets majeurs sont en cours, comme l’exploitation du gisement de Tebessa, soutenue par un investissement de 7 milliards de dollars pour le phosphate, ou encore le projet de Tala Hamza, qui prévoit une production de 170 000 tonnes de zinc et 30 000 tonnes de plomb d’ici à 2026. Des projets qui pourraient aider le pays à se diversifier et à passer un nouveau cap.

La production est déjà en marche avec des résultats encourageants : 670 000 tonnes de phosphate, 350 kg d’or et 2,5 millions de tonnes de gypse en 2022. L’objectif pour le fer est particulièrement ambitieux, avec une production visée de 50 millions de tonnes annuelles d’ici à 2040. L’Algérie enchaîne ainsi les projets pour se donner les moyens de ses ambitions.

Diversifier son économie pour réduire les dépendances

Cette diversification minière représente une opportunité majeure pour l’Algérie de redéfinir son économie et de s’imposer comme un acteur incontournable sur le marché mondial des minerais, à condition de surmonter les défis économiques et environnementaux qui se présenteront. Mais tout cela est nécessaire, notamment si le pays souhaite vraiment diversifier son économie.