Basketball béninois : Les entraîneurs et arbitres bénéficient d’une formation

Photo Unsplash

Pour clôturer l’année 2024 sur une note d’innovation et de progrès, la Fédération Béninoise de Basketball (FBBB) a organisé un séminaire de trois jours, du 27 au 29 décembre. Ce rendez-vous, destiné aux entraîneurs, arbitres et officiels de table de marque (OTM), a incarné la vision de la Fédération : professionnaliser le basketball béninois et uniformiser les pratiques à tous les niveaux.

Avec des objectifs ambitieux, cet atelier a permis de renforcer les compétences techniques et pédagogiques des acteurs, d’introduire des méthodologies modernes adaptées aux standards internationaux et de favoriser des échanges constructifs grâce à des ateliers pratiques et des visioconférences animées par des experts de renom. Le séminaire a réuni 70 participants, dont 45 entraîneurs et 25 arbitres, avec une représentation notable de 13 femmes.

Publicité

Pendant 24 heures de formation intense, les participants ont exploré des thèmes variés, notamment ;l’amélioration des relations entre entraîneurs, joueurs et arbitres ;l’uniformisation des pratiques pour une meilleure coordination à l’échelle nationale ; la formation des jeunes joueurs, assurant une progression cohérente de la base au sommet. Alkaya Touré, Directeur Technique National, a salué l’engagement des participants et souligné les résultats concrets de cette initiative : « Ce séminaire a produit une mine de ressources, dont 300 vidéos pédagogiques, qui serviront de référence pour harmoniser nos pratiques et faire progresser la discipline. »

Les témoignages des participants ont également reflété leur satisfaction. Pour Ousmane Assanatou, arbitre, ce séminaire a été une véritable opportunité d’apprentissage :« Nous avons approfondi nos connaissances sur plusieurs aspects essentiels, notamment la gestion des relations entre les différents acteurs du jeu. » Sous l’impulsion de son président, Imahinl Onifadé, la FBBB affirme sa détermination à hisser le basketball béninois au rang des grandes nations sportives. Lors de la cérémonie de clôture, il a rappelé l’importance de viser l’excellence : « Nous avons accompli beaucoup avec peu de moyens. Continuons sur cette voie, avec la rigueur et la passion, pour construire un basketball d’élite. »