Bénin : 2 personnes arrêtées après une manifestation appelant au départ de troupes françaises

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

Deux personnes ont été interpellées ce jeudi 16 janvier 2025 à Parakou par la police républicaine, suite à une manifestation jugée non autorisée et qualifiée de trouble à l’ordre public. Selon Fraternité FM, qui a rapporté l’information, cet événement avait été organisé la veille, le mercredi 15 janvier 2025, par un groupe de conducteurs de taxi-moto se réclamant de la « Jeunesse patriotique ».

La mobilisation, qui s’est tenue à la Place Bio Guéra, visait à rendre hommage aux Forces de Défense et de Sécurité béninoises tombées lors de l’attaque terroriste survenue au Point Triple le 8 janvier 2025. Cependant, les manifestants ont également exprimé leur opposition à la présence présumée de troupes françaises sur le sol béninois, appelant à leur départ et à une révision de la politique sécuritaire nationale.

Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux et mentionnée par le média, on peut voir les protestataires brandir des affiches rendant hommage aux militaires béninois tués au front. Malgré le caractère pacifique revendiqué par les organisateurs, les autorités ont estimé que cette manifestation constituait une infraction aux règles en vigueur, justifiant ainsi l’intervention des forces de l’ordre. En plus des deux arrestations, d’autres individus identifiés comme meneurs sont activement recherchés par les autorités.

Ces dernières rappellent que toute mobilisation publique doit respecter les formalités administratives prévues par la loi. Pour rappel, le gouvernement béninois a régulièrement démenti l’existence d’une base militaire française sur son territoire. Les responsables insistent sur le fait que la coopération avec la France dans le domaine de la sécurité se limite à des missions d’appui technique et de formation destinées à renforcer les capacités locales dans la lutte contre le terrorisme.