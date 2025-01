Bénin : 2025, l’année de tous les pronostics politiques

talon

L’année 2025 s’annonce comme un tournant crucial pour la politique béninoise. Les récents événements qui secouent le paysage politique, marqués par la suspension puis le limogeage de Adambi, le réaménagement technique du gouvernement et du collège des ministres conseillers, ainsi que l’annonce de la candidature de Kémi Séba, sont des signaux forts qui témoignent d’une année pleine de bouleversements et de réajustements. L’actualité politique béninoise a été dominée ces dernières heures par la suspension et le limogeage du ministre Séïdou Samou Adambi. Bien que les raisons exactes de cette décision n’aient pas été entièrement clarifiées, de nombreuses spéculations circulent sur les raisons de cette éviction. Des sources évoquent des tensions internes, des divergences au sein de sa formation politiques de base, le Bloc Républicain, mais aussi des dissensions avec l’entourage du président de la République.

C’est pourquoi Candide Azannaï declare dans une publication sur sa page Facebook : “Ce qui arrive à Homeky et à Boko, arrivera et ne ratera aucune des personnalités politiques fantoches, des partis de compromission”, rappelle t-il en faisant reference à une publication du 10 novembre 2024. C’est dans ce contexte que le gouvernement béninois a procédé à un réaménagement technique remplaçant du coup, Adambi par Akponna. L’impact de cette décision sur le moral du gouvernement et sur les relations au sein du pouvoir exécutif est encore à évaluer. Mais, il est clair que cette réorganisation marque un tournant dans la gestion des affaires de l’État. Le collège des ministres conseillers a également subi un ajustement, avec la nomination de nouvelles personnalités notamment le remplaçant de Akponna et le coordonnateur désormais connu sous le nom de Janvier Yéahouédéou. Ces changements interviennent alors que le gouvernement se prépare à affronter de nouveaux défis politiques, économiques et sociaux, particulièrement à l’approche des élections de 2026.

