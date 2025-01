Bénin : Après la sanction contre Adambi, le porte-parole du BR donne des précisions

Le porte-parole du Bloc Républicain (BR), Romaric Ogouwalé, s’est exprimé le 6 janvier 2025 au sujet des mesures prises à l’encontre du ministre Samou Séïdou Adambi, également vice-président du parti. Contrairement à certaines interprétations, il a précisé sur Bip Radio que le ministre a été officiellement blâmé, et non suspendu, par le Bureau exécutif national (BEN).

Selon Romaric Ogouwalé, ce blâme fait suite à des agissements jugés non conformes aux règles internes du parti. « Toute activité politique ou ambition doit être menée dans le cadre des structures formelles du BR », a-t-il rappelé, citant notamment le BEN, le Bureau politique (BP) et les organisations de masse. Les reproches adressés à Samou Séïdou Adambi concernent des démarches initiées en dehors de ce cadre, parmi lesquelles une déclaration de candidature non validée par les instances du parti.

La sanction actuelle, sous forme de blâme, a été décidée par le BEN après examen du dossier. Toutefois, le porte-parole a indiqué que le Bureau politique se réunira prochainement pour décider d’éventuelles mesures supplémentaires, y compris une suspension. Cette décision devra intervenir dans un délai réglementaire d’un mois. En attendant cette échéance, Seydou Adambi reste écarté des activités formelles du parti.

« Il s’agit d’une mesure conservatoire, qui pourrait évoluer selon les conclusions du BP », a précisé Romaric Ogouwalé. Interrogé sur d’éventuelles conséquences sur le rôle gouvernemental de Samou Séïdou Adambi, le porte-parole a tenu à dissocier les décisions du parti de celles de l’exécutif. « Le ministre Adambi reste membre du gouvernement, et cette sanction ne concerne que les activités internes du BR », a-t-il affirmé. Enfin, Romaric Ogouwalé a rejeté les rumeurs selon lesquelles d’autres membres du parti seraient impliqués dans des activités similaires, soulignant que chaque situation est traitée individuellement