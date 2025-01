Bénin: Boko et Homeky condamnés à 20 ans de prison

Montage : LNT

La Cour de justice a rendu son verdict dans l’affaire impliquant Olivier Boko, Oswald Homeky et Rock Nieri. Les décisions prises marquent une étape cruciale dans ce dossier judiciaire très suivi. Parmi les principales mesures annoncées, la Cour a ordonné la saisie du compte NSIA ouvert en Côte d’Ivoire au profit du colonel Tevoedjre. Par ailleurs, les accusés devront solidairement verser 60 milliards de francs CFA de dommages et intérêts à l’État béninois.

L’audience, reprise après de longues heures de suspension, a vu une série de décisions différenciées. La Cour a prononcé l’acquittement pur et simple de Sanissou Ganiou, de Gbaguidi Corneille et d’Adjigbékoun Hugues Créppin, ce dernier ayant bénéficié du doute. En revanche, Olivier Boko, Oswald Homeky et Rock Nieri ont été reconnus coupables de corruption d’agent public. Oswald Homeky a également été condamné pour usage de faux certificat.

La Cour a condamné Olivier Boko, Oswald Homeky et Rock Nieri à une peine de 20 ans de détention ainsi qu’au paiement d’une amende de 4,5 milliards de francs CFA. En outre, une somme de 1,5 milliard de francs CFA ainsi qu’un véhicule de type 4×4 ont été confisqués au profit de l’État béninois. Le verdict de la Cour, annoncé en fin d’après-midi, vient clore une audience marquée par des délibérations intenses.