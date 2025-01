Maghreb: l’ONU Tourisme mise sur un pays

Royal Mansour Marrakech. Photo : DR

Le tourisme est un levier essentiel pour le développement économique d’un pays. En attirant des visiteurs locaux et internationaux, il génère des revenus significatifs grâce aux dépenses liées à l’hébergement, la restauration, les transports, et les loisirs. Ce secteur favorise également la création d’emplois, aussi bien directs (hôtels, guides touristiques) qu’indirects (artisanat, agriculture). De plus, le tourisme contribue à l’augmentation des recettes fiscales et peut stimuler les investissements dans les infrastructures, comme les routes et les aéroports. Enfin, il joue un rôle clé dans la valorisation du patrimoine culturel et naturel, renforçant ainsi l’attractivité d’une destination tout en dynamisant l’économie locale.

Le Royaume chérifien s’impose désormais comme la première destination touristique du continent africain, avec un record de 17,4 millions de visiteurs enregistrés en 2024, surpassant des destinations majeures telles que l’Égypte et l’Afrique du Sud. Ce leadership continental intervient alors que l’Organisation des Nations Unies pour le tourisme vient de lancer une initiative stratégique visant à renforcer l’attractivité du pays auprès des investisseurs internationaux.

Le secteur touristique marocain affiche une santé économique remarquable, comme en témoignent les derniers indicateurs. Les recettes touristiques ont atteint 10,5 milliards de dollars, tandis que la contribution du secteur au PIB national s’élève à 7,3% pour l’année 2023. Cette performance s’appuie notamment sur une progression de 35% des arrivées internationales par rapport à 2019, confirmant ainsi la résilience et le dynamisme du secteur.

L’engagement du Maroc en faveur de l’innovation touristique se manifeste à travers plusieurs initiatives concrètes. La Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT) a notamment organisé un concours national des start-ups touristiques, qui a permis d’identifier et de récompenser des projets novateurs. Parmi les 137 candidatures reçues, Ecodome s’est distinguée en proposant des hébergements écologiques autonomes, tandis que les entreprises ATAR et Pikala ont été récompensées pour leurs solutions innovantes en matière d’expérience touristique personnalisée.

La visite récente de l’ONU Tourisme au Maroc souligne l’importance stratégique du pays dans le développement du tourisme africain. Natalia Bayona, Directrice exécutive de l’institution, a mis en avant le rôle moteur du tourisme dans l’économie marocaine, soulignant la stabilité politique du pays et l’efficacité de ses stratégies économiques. L’implantation du Bureau thématique africain de l’ONU Tourisme au Maroc renforce cette position privilégiée et confirme le rôle du pays comme catalyseur du développement touristique continental.