Bénin: Boni Yayi rassure sur son état de santé…

Boni Yayi (Photo DR)

L’ancien président du Bénin, Boni Yayi, a récemment réagi aux préoccupations exprimées par ses compatriotes concernant son état de santé. Dans une déclaration officielle, il s’est voulu rassurant tout en exprimant sa gratitude envers le peuple béninois pour l’empathie manifestée. Selon la déclaration publiée par Guy Dossou Mitokpè, Boni Yayi souffre actuellement d’un mal de dos accompagné de sciatique, une affection dont les traitements engendrent parfois des effets secondaires.

Cependant, les spécialistes qui le suivent se montrent optimistes quant à l’évolution de son état de santé, affirmant le caractère temporaire du mal. « Le Président remercie de tout cœur le peuple béninois pour son empathie et se recommande à ses prières pour un prompt rétablissement », a précisé la déclaration. Profitant de cette occasion, Boni Yayi a adressé ses vœux pour la nouvelle année aux militants de son parti, Les Démocrates, ainsi qu’à l’ensemble de la population béninoise. Il a souhaité une année 2025 placée sous le signe de la gloire, de la grâce, de la miséricorde et d’une vie paisible et abondante, tout en invoquant les bénédictions du Très-Haut.