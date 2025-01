Bénin : Décès de l’ex-député Kora Gounou Zimé

Photo : DR

Le Bénin est en deuil suite au décès de l’honorable Kora Gounou Zimé, survenu dans la matinée de ce vendredi 17 janvier 2025. Ancien député et membre influent du Bloc Républicain, il a marqué l’histoire politique du pays en siégeant à l’Assemblée nationale durant les 6e, 7e et 8e mandatures. Avant sa carrière politique, il avait servi avec dévouement comme militaire.

Figure emblématique de la communauté Boo, Kora Gounou Zimé était également dignitaire à la Cour Royale de Nikki, ce qui lui conférait une grande influence au sein de sa région. Apprécié pour sa générosité et ses actions sociales, il a notamment apporté un soutien significatif à la radio locale FM Gbassi, contribuant à son rayonnement.

Né il y a environ 78 ans, selon ses proches, Kora Gounou Zimé était un homme de valeurs, respecté tant pour son engagement public que pour son rôle de patriarche. Il laisse derrière lui quatre veuves et une dizaine d’enfants. Sa disparition représente une perte immense pour la commune de Kalalé, la 7e circonscription électorale et l’ensemble de la nation béninoise. Les obsèques de l’honorable Kora Gounou Zimé se tiendront ce vendredi 17 janvier 2025, une occasion pour ses proches, ses collaborateurs et la communauté de lui rendre un dernier hommage.