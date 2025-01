Bénin : Le parti d’opposition Les Démocrates dénonce l’interdiction systématique de ses manifestations

Guy Mitokpè. Photo : DR

L’interdiction systématique des manifestations des structures de base du parti Les Démocrates a fait réagir le bureau politique national de cette formation politique. A travers un communiqué en date du 26 janvier 2025 et signé de son secrétaire national à la communication, Dr Guy Dossou Mitokpè, le parti de Boni fustige le comportement des forces de sécurité publique et ce qu’il appelle « violations répétitives des droits de réunion ».



« Le parti Les Démocrates dénonce avec la plus grande fermeté l’interdiction arbitraire de la cérémonie de présentation de vœux du mouvement DAV Assouka Midogbè, portée par l’honorable Valentin Djènontin-Agossou. Initialement prévue pour le samedi 25 janvier 2025, sur son domaine privé à Golo-Djigbé, la cérémonie de présentation de vœux a connu un déferlement d’une horde de policiers et de militaires armés jusqu’au dent, qui ont empêché la tenue de la cérémonie », lit – on dans le communiqué.

Selon le communiqué du parti, « cette décision d’une extrême gravité, constitue une nouvelle atteinte grave aux libertés et droits fondamentaux notamment au droit de réunion et d’expression, garantis par notre Constitution et les instruments internationaux des droits de l’Homme auxquels notre pays a souscrit. Cette interdiction, qui fait écho à celle imposée récemment aux organisations syndicales dans le cadre de l’hommage aux forces de sécurité et de défense tombées au front suite à l’attaque terroriste du 8 janvier 2025, illustre une grave dérive inquiétante et préoccupante du régime en place ».

Pourtant clame le communiqué « ses propres partis, UP-R et le BR, et assimilés, sillonnent librement l’ensemble du territoire national sans être inquiétés ».

Le parti Les Démocrates rappelle aussi la dispersion des participants à une séance de travail du Parti dans la commune de N’dali, et l’empêchement, la semaine dernière dans la commune des Aguégués, par les autorités locales, d’une activité phare du Parti dans ladite commune.

Le communiqué informe que « les interdictions systématiques et répétitives, les intimidations, et les menaces ne sauraient empêcher le Parti Les Démocrates de se consolider sur l’ensemble du territoire national » et « exige le respect des droits fondamentaux, notamment celui de manifester et de se réunir, d’animer la vie politique de notre pays et appelons, les chancelleries, et toute la communauté nationale et internationale à s’informer sur les inquiétantes dérives autoritaires et despotiques enregistrées dans notre pays ».