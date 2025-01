Bénin : Mario Metonou requiert 10 ans de prison contre Homéky et Boko

Mario Mètonou, procureur spécial de la CRIET

Le sixième jour du procès pour complot contre l’autorité de l’État a été marqué par le réquisitoire du procureur spécial de la CRIET, Mario Metonou. Dans une allocution empreinte d’émotion et de fermeté, il a requis des peines lourdes à l’encontre des principaux accusés. Dès l’ouverture de l’audience, le procureur a exprimé le poids du devoir qui l’incombe : « Je suis plongé dans un dilemme cornélien (…). Je dois le confesser. J’aurais préféré être ailleurs ce matin. »

Il a rappelé que l’enquête a révélé des éléments troublants, notamment des transactions suspectes et des actes visant à déstabiliser l’Etat. Mario Metonou a requis 10 ans de réclusion criminelle à l’encontre d’Olivier Boko et d’Oswald Homeky, et 20 ans contre Rock Nieri. En revanche, il a demandé l’acquittement de trois autres prévenus : Hugues Adjigbékou, Corneille Gbaguidi et Ganiou Sanoussi, estimant qu’ils étaient des agents d’exécution ignorants du projet global.

L’accusation repose en grande partie sur des transferts financiers suspects. Selon le procureur, une somme de 1,5 milliard de francs CFA aurait été destinée à corrompre le colonel Dieudonné Tévoédjrè pour assurer la sécurité du complot. « Qui a intérêt ? Qui a les moyens de financer ? Qui a financé ? Les réponses à ces trois questions vous conduiront directement à Olivier Boko. », a martelé Mario Metonou.

Oswald Homeky, quant à lui, aurait fourni des explications fluctuantes sur l’origine de cette somme, la présentant d’abord comme un fonds d’investissement, puis comme un financement de la dynamique politique OB2026. Une enquête sur son patrimoine a cependant démontré qu’il ne disposait pas de tels fonds. Le procureur a demandé la clémence pour trois accusés, estimant qu’ils étaient de simples exécutants : « Ils ignoraient que les fonds et les actes de leurs patrons visaient à fomenter un coup d’État. » Toutefois, il a justifié la mise sous mandat de dépôt de Hugues Adjigbékou par sa tentative de fuite lors de l’éclatement de l’affaire.