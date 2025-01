Or au Maghreb: une société canadienne va investir 2 millions $

Des lingots et minerais d'or

Stellar AfricaGold, société minière canadienne, renforce sa présence au Maroc avec la signature, ce 29 janvier, d’un nouvel accord avec l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM). Cette collaboration stratégique marque une étape importante dans le développement des activités de l’entreprise sur le territoire marocain.

Le renouvellement des permis pour le projet Tichka-Est s’accompagne d’un investissement conséquent. L’accord prévoit des dépenses d’exploration de 2,23 millions de dollars sur trois ans, permettant à Stellar d’acquérir 85% de participation dans le groupe de permis. L’ONHYM conservera une participation de 15% sans frais et une redevance de 3% sur le rendement net de fonderie.

Un projet prometteur dans le Haut Atlas

Bien que le Maroc s’efforce de diversifier son économie à travers le développement du tourisme et des services, les ressources naturelles demeurent un pilier fondamental de sa croissance. Le secteur minier, en particulier, contribue significativement au PIB du pays, générant des emplois et attirant des investissements étrangers substantiels, essentiels pour le développement économique des régions montagneuses.

Le projet Tichka-Est, qui s’étend sur 82 kilomètres carrés dans la région du Haut Atlas, à environ 80 kilomètres au sud-ouest de Marrakech, montre des signes encourageants. Stellar a déjà investi plus de 1,1 million de dollars dans l’exploration et a identifié une minéralisation aurifère prometteuse au sein de trois structures, dont la plus récente découverte date de 2022.

Des infrastructures en développement

Pour faciliter l’accès au site et optimiser les opérations, Stellar a entrepris d’importants travaux d’infrastructure, notamment la construction d’une route d’accès de 8,5 kilomètres dans la montagne. L’entreprise poursuit activement ses travaux d’arpentage, d’échantillonnage et de tranchée, concentrant ses efforts sur la zone B du projet, témoignant ainsi de sa confiance dans le potentiel de cette région.