Bénin : Sanctionné par son parti, Adambi perd son poste de ministre

L’aventure au sein du navire rupture s’arrête visiblement pour le ministre Samou Séïdou Adambi, également vice-président du parti. Il a été déchargé de ses fonctions selon les informations qui nous parviennent. Son départ intervient quelques heures après la sanction prononcée par sa famille politique le Bloc Républicain dont il était jusqu’à sa sanction le Vice-président. Même si pour l’heure, on sait juste que la sanction est liée à une ambition politique très tôt exprimée, aucune autre précision n’a été évoquée au grand jour.

Au détour d’une interview qu’il a accordée à Bip Radio, le porte-parole du Bloc Républicain (BR), Romaric Ogouwalé a fait savoir qu’il s’agit d’un blâme et non d’une suspension. Selon Romaric Ogouwalé, ce blâme fait suite à des agissements jugés non conformes aux règles internes du parti. « Toute activité politique ou ambition doit être menée dans le cadre des structures formelles du BR », a-t-il rappelé. Les reproches adressés à Samou Séïdou Adambi concernent des démarches initiées en dehors de ce cadre, parmi lesquelles une déclaration de candidature non validée par les instances du parti. La réunion du Bureau Politique qui pourrait intervenir dans peu de temps situera le désormais ancien ministre sur son sort.

Il rejoint ainsi les rangs de Oswald Homéky qui a dû partir du gouvernement après avoir exprimé ouvertement son soutien à la candidature d’Olivier Boko. A ce sujet, le président Patrice Talon avait ouvertement exprimé son désaccord par rapport à ce soutien. Même si pour le moment, l’on ne sait exactement ce qui s’est passé, par rapport à Adambi, on peut déduire qu’il s’agit d’une affaire similaire. Rappelons que l’ancien maire de Parakou a posé ses bagages au ministère des Mines et de l’Energie depuis octobre 2017. Il est désormais remplacé par Paulin Akponnan, Expert-comptable diplômé et désigné membre du collège des ministres conseillers à la Présidence de la République, occupant spécifiquement le poste de Ministre Conseiller aux Affaires Économiques.