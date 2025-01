Maghreb: 2 bonnes nouvelles pour ce pays

Photo de Quinten de Graaf sur Unsplash

L’économie algérienne démarre l’année 2025 sous des auspices favorables avec une conjoncture particulièrement avantageuse. La hausse simultanée des cours du pétrole et du gaz, combinée au renforcement du dollar face à l’euro, crée une situation optimale pour le pays qui exporte ses hydrocarbures en dollars tout en réglant ses importations principalement en euros.

Le gaz naturel connaît une hausse spectaculaire, dépassant les 50 euros le mégawattheure fin 2024, son plus haut niveau depuis octobre 2023. Cette augmentation s’explique par l’arrêt des livraisons russes via l’Ukraine, un hiver plus rigoureux que prévu et la dépendance croissante de l’Europe au GNL. L’Algérie en profite pleinement, étant devenue le premier fournisseur de l’Union européenne avec 21,6% des importations.

Publicité

Une production énergétique en pleine expansion

Les ambitions de l’Algérie en matière énergétique se concrétisent à travers un programme d’investissement massif de Sonatrach, qui prévoit d’injecter 50 milliards de dollars jusqu’en 2028. L’objectif est de doubler la production de gaz pour atteindre 200 milliards de mètres cubes d’ici à 2028. Parallèlement, le pétrole atteint son plus haut niveau depuis deux mois, le baril de Brent se négociant à plus de 76 dollars.

La situation monétaire renforce ces avantages économiques avec un euro qui a chuté face au dollar, atteignant 1,026 USD. Cette configuration favorable se reflète dans la balance commerciale algérienne, qui affiche un excédent depuis 2022, avec des exportations atteignant 55,5 milliards de dollars en 2023, dont 50,4 milliards provenant des hydrocarbures.

Des perspectives prometteuses, mais des défis à relever

Malgré ces indicateurs positifs, l’Algérie fait face au défi de diversifier ses exportations hors hydrocarbures, qui peinent à atteindre les objectifs gouvernementaux. Le premier trimestre 2024 n’a vu ces exportations dépasser que légèrement le milliard de dollars, loin de l’objectif annuel de 10 milliards, soulignant la nécessité de réduire la dépendance aux fluctuations du marché des hydrocarbures. Tourisme, construction et d’autres secteurs encore sont notamment étudiés par les dirigeants du pays, afin de leur permettre de prendre de plus en plus de poids au sein de l’économie nationale.