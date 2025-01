Bloc Républicain au Bénin: le ministre Adambi suspendu de tous les organes dirigeants

Photo : DR

Le Bureau exécutif national (Ben) du Bloc républicain (Br) a annoncé la suspension de Samou Séïdou Adambi, ministre et vice-président chargé des Relations extérieures et des partenariats au sein du parti. Cette décision a été rendue publique à l’issue d’une session extraordinaire tenue le dimanche 5 janvier, sous la présidence d’Abdoulaye Bio Tchané.

Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion, le Ben explique que cette suspension intervient « après un examen approfondi des actes posés par le camarade Adambi« . Ces actes, selon le parti, contreviennent « aux principes et valeurs inscrits dans les textes fondamentaux du Bret pourraient handicaper le fonctionnement des organes statutaires ».

Publicité

Le communiqué précise que ces mesures conservatoires ont été prises « à la veille d’échéances majeures comme les élections générales et l’élection présidentielle de 2026« . Les sanctions décidées par le Ben « incluent un blâme et la suspension de M. Adambi de tous les organes dirigeants du parti« . (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp de La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)

« Après examen approfondi des différents actes posés par le camarade Samou SéïdouAdambi, au mépris des principes et valeurs contenus dans les textes fondamentaux du parti et tendant à handicaper profondément le fonctionnement des organes statutaires à la veille d’échéances majeures comme les élections générales et l’élection présidentielle de 2026, le Ben a décidé de prendre des mesures conservatoires à l’encontre du sieur Samou Séïdou Adambi. Ces mesures vont du blâme à la suspension de l’intéressant de tous les organes dirigeants du parti », informe le communiqué sanctionnant la session extraordinaire du Bureau exécutif national (Ben) dans la journée de ce dimanche.