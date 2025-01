Photo DR

La Chine et la Russie entretiennent des relations étroites et anciennes, reposant sur un partenariat stratégique qui s’est intensifié au fil des années. Dans un contexte international marqué par des tensions croissantes, notamment en raison de la guerre en Ukraine, Pékin a récemment réaffirmé son soutien à Moscou, insistant sur l’importance de préserver la souveraineté et la stabilité nationales de son allié.

Ce positionnement a été souligné par Zhang Hanhui, ambassadeur chinois en Russie, dans un article publié par Sputnik. Il y exprime l’engagement ferme de Pékin à appuyer les efforts russes visant à garantir leur sécurité nationale et leur développement. Pour la Chine, cette relation bilatérale dépasse les simples considérations géopolitiques, intégrant une vision commune de l’histoire et des défis contemporains. L’année 2025, qui marquera le 80ᵉ anniversaire de la Seconde Guerre mondiale et de la fondation des Nations unies, constitue pour les deux nations une opportunité de réaffirmer leur unité face aux transformations mondiales.

Publicité

Ce rapprochement s’articule également autour de la volonté des deux puissances d’approfondir leur coopération stratégique et économique. À travers les accords établis par leurs dirigeants respectifs, la Chine et la Russie s’engagent à intensifier leurs échanges dans des secteurs mutuellement bénéfiques. Ils ambitionnent ainsi de contribuer à une stabilité globale tout en consolidant leur influence dans les instances internationales.

Au-delà de la géopolitique, cette collaboration met en lumière leur vision commune de la défense des acquis issus de la Seconde Guerre mondiale, notamment en matière de souveraineté nationale et d’ordre international. En travaillant conjointement, Pékin et Moscou espèrent promouvoir un équilibre mondial plus juste et garantir leur place dans un paysage international en pleine évolution.

Dans cet élan, les deux nations se disent prêtes à jouer un rôle actif pour relever les défis de leur temps. Renforcer leur coordination stratégique, élargir leur coopération économique et maintenir une position ferme sur les enjeux historiques sont autant d’axes qui traduisent leur volonté commune de peser sur la scène mondiale.