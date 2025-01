Corruption en Afrique: les USA vont restituer des dizaines de millions $

Abuja. Photo : DR

La corruption gangrène l’Afrique depuis des décennies, privant les populations de ressources vitales pour leur développement. Les détournements massifs de fonds publics par certains dirigeants et hauts fonctionnaires ont alimenté des réseaux financiers complexes, permettant de dissimuler ces sommes colossales dans des banques occidentales. Les pays africains ont ainsi vu des milliards de dollars quitter leur territoire, souvent via des montages sophistiqués impliquant des sociétés écrans et des comptes offshore. Cette hémorragie financière a particulièrement touché les pays riches en ressources naturelles, comme le Nigeria, où l’industrie pétrolière est devenue un terrain fertile pour les malversations.

Un accord historique contre la corruption pétrolière

Le Nigeria franchit une nouvelle étape dans la récupération de ses avoirs détournés. Les États-Unis viennent de signer un accord pour restituer 52,88 millions de dollars, des fonds liés à l’ancienne ministre nigériane du Pétrole, Diezani Alison-Madueke. Cette restitution résulte d’une longue bataille juridique menée par le département de la Justice américain, qui avait déposé en 2017 une plainte civile visant à récupérer 144 millions de dollars d’actifs. Les enquêteurs américains ont mis au jour un système élaboré de corruption, où des hommes d’affaires nigérians auraient versé des pots-de-vin à l’ancienne ministre, qui dirigeait alors la Nigerian National Petroleum Corporation.

Des fonds pour le développement rural

Les sommes restituées serviront directement au développement du Nigeria. Le gouvernement nigérian a prévu d’allouer 50 millions de dollars à l’électrification rurale, un projet mené en collaboration avec la Banque mondiale. Cette initiative vise à transformer les conditions de vie des communautés rurales en leur donnant accès à l’énergie renouvelable. Le reste des fonds, soit 2,88 millions de dollars, sera versé à l’Institut international pour la Justice pour renforcer la lutte antiterroriste en Afrique. Le ministre nigérian de la Justice, Lateef Fagbemi, considère cet accord comme une victoire significative dans la bataille contre la corruption.

Un signal fort pour l’avenir

La restitution de ces fonds marque un tournant dans la coopération internationale contre la corruption. Alors que l’ancienne ministre Alison-Madueke, dont la localisation demeure incertaine, continue de nier les accusations, cette affaire démontre la détermination croissante des autorités internationales à traquer les avoirs illicites. Pour le Nigeria, premier producteur de pétrole d’Afrique, la récupération de ces fonds représente une opportunité de transformer des ressources détournées en leviers de développement concret. La transparence dans la gestion des sommes rapatriées constituera un test crucial pour les autorités nigérianes, qui devront prouver leur capacité à utiliser efficacement ces ressources pour le bien commun.