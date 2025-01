Côte d’Ivoire : découverte d’une importante réserve d’or

bodnarchuk / Getty Images

La Côte d’Ivoire s’impose de plus en plus comme un acteur incontournable de l’industrie aurifère en Afrique de l’Ouest. La récente découverte d’un gisement de 1,59 million d’onces d’or dans la région de Bagoué, au nord du pays, vient renforcer cette ambition. Cette annonce, faite le 30 décembre par la société minière Aurum Resources, marque une étape importante dans l’exploitation des ressources minières ivoiriennes et témoigne du dynamisme du secteur.

Le projet Boundiali, piloté par Aurum Resources, une société australienne soutenue par des capitaux chinois, se distingue par sa contribution potentielle à l’expansion de l’industrie minière ivoirienne. Avec cinq gisements identifiés à ce jour, cette nouvelle découverte souligne l’attractivité géologique de la région et ouvre des perspectives intéressantes pour le développement économique local.

Depuis octobre 2023, Aurum Resources a mené une campagne de forage ambitieuse, totalisant près de 64 000 mètres. Ce programme intensif a permis de confirmer l’existence de ressources significatives, comme l’a souligné Caigen Wang, directeur général d’Aurum Resources : « Nous avons réalisé des progrès considérables en peu de temps, et nous sommes convaincus que d’autres ressources importantes pourront être découvertes dans les années à venir. »

Pour 2025, l’entreprise prévoit un nouveau programme de forage de 100 000 mètres, avec pour objectif d’affiner les données sur le gisement et de préparer une étude de faisabilité. Cette étape sera cruciale pour déterminer la viabilité du projet et évaluer les investissements nécessaires à la construction d’une mine.

La Côte d’Ivoire, riche en ressources minières, a vu sa production d’or augmenter considérablement au cours de la dernière décennie. En 2023, le pays a atteint une production record de 51 tonnes d’or, soit près du triple de la production enregistrée dix ans plus tôt. Cette performance s’inscrit dans la stratégie nationale visant à faire du secteur minier un pilier essentiel de l’économie ivoirienne.

L’objectif du gouvernement est clair : doubler la production aurifère d’ici 2028 pour atteindre les 100 tonnes par an. La découverte de nouveaux gisements, tels que ceux identifiés par Aurum Resources, joue un rôle central dans cette dynamique. Ces initiatives renforcent également la position de la Côte d’Ivoire en tant que destination privilégiée pour les investisseurs miniers internationaux.

Malgré l’enthousiasme suscité par cette découverte, le chemin vers l’exploitation effective reste semé d’embûches. Après l’étude de préfaisabilité prévue en 2024, Aurum Resources devra franchir plusieurs étapes clés, notamment l’obtention des autorisations nécessaires et la mobilisation de financements conséquents. Ces démarches détermineront la capacité de l’entreprise à transformer cette ressource en une mine opérationnelle. Le gouvernement ivoirien, de son côté, continue d’encourager les investissements dans le secteur minier, tout en veillant à renforcer la régulation et à promouvoir une exploitation durable des ressources.

La découverte du projet Boundiali reflète non seulement le potentiel aurifère de la Côte d’Ivoire, mais aussi sa capacité à attirer des acteurs internationaux majeurs. Le partenariat entre Aurum Resources et des investisseurs chinois illustre cette tendance et souligne l’importance de la coopération internationale dans le développement du secteur.

En misant sur des projets de cette envergure, la Côte d’Ivoire affirme sa volonté de devenir un leader régional dans l’industrie minière. À terme, ces initiatives pourraient non seulement transformer l’économie du pays, mais aussi améliorer les conditions de vie des populations locales grâce aux retombées économiques et aux opportunités d’emploi.