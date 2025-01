Cuivre en Afrique : 3,7 milliards $ investis dans ce pays depuis 2019

Photo: DR

La Zambie occupe une position stratégique dans l’industrie mondiale du cuivre, grâce à ses vastes réserves situées principalement dans la Copperbelt et la province du Nord-Ouest. Ces deux régions concentrent les principales mines, notamment Kansanshi, Lumwana et Mopani Copper Mines, qui contribuent de manière significative à l’économie nationale. Le cuivre représente environ 70 % des exportations du pays, en faisant le principal moteur économique. Depuis 2019, le secteur minier a bénéficié d’investissements massifs. L’entreprise Barrick Gold Corporation a, à elle seule, investi plus de 3,7 milliards de dollars, consolidant la Zambie comme un acteur incontournable du marché africain du cuivre.

La mine de Lumwana, située dans le district de Kalumbila près de Solwezi, est l’une des plus grandes exploitations de cuivre en Zambie. Opérée par Barrick Gold Corporation, elle a généré à elle seule 887 millions de dollars pour l’économie en 2024, grâce aux impôts, redevances, salaires et achats locaux, dont 72 % des dépenses auprès de fournisseurs zambiens. Depuis son ouverture en 2009, Lumwana est devenue un moteur de développement régional, notamment avec le projet d’expansion Superpit qui vise à doubler la production annuelle, passant de 130 à 240 kilotonnes d’ici à 2028. Ce projet devrait également créer 2500 emplois temporaires et 550 permanents, tout en renforçant l’objectif national de produire 3 millions de tonnes de cuivre par an d’ici à 2031.

À l’échelle continentale, la Zambie est le deuxième plus grand producteur de cuivre après la République démocratique du Congo (RDC), qui produit environ 2,2 millions de tonnes annuellement. D’autres pays africains, comme l’Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana et le Maroc, jouent des rôles secondaires avec des productions plus modestes. Cependant, la Zambie se distingue par sa capacité à attirer des investissements étrangers pour moderniser ses mines et accroître sa compétitivité sur le marché mondial. En diversifiant ses opérations et en misant sur des initiatives d’expansion comme celle de Lumwana, la Zambie s’affirme non seulement comme une puissance régionale du cuivre, mais aussi comme un contributeur essentiel à la transition énergétique mondiale, où le cuivre reste une ressource clé pour les technologies vertes. Les efforts du gouvernement et des entreprises visent à moderniser les infrastructures et à augmenter la production, renforçant ainsi l’impact économique de cette ressource.