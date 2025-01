Dernière attaque au nord du Bénin : « Nous devons, plus que jamais, rester unis, solidaires », dixit le Président Vlavonou

Président Vlavonou. Photo : Assemblée Nationale / Benoit KOFFI

La dernière attaque qui a fait de nombreux morts dans le rang des forces de défense et de sécurité béninoise a suscité une vague d’émotion dans l’opinion. L’information a fait réagir plusieurs personnalités publiques. Parmi elles, le Président de l’Assemblée Nationale du Bénin à travers un post sur sa page Facebook. Lire ci-dessous l’intégralité du post du Président Louis Gbèhounou Vlavonou.

Je tiens à exprimer ma profonde douleur et ma grande consternation suite à l’attaque meurtrière perpétrée contre nos vaillantes forces de défense et de sécurité dans la zone frontalière nord de notre pays, le 8 janvier 2025 .

Mes pensées vont avant tout aux familles des soldats tombés, à leurs proches, et à leurs frères d’armes qui, au péril de leur vie, assurent la sécurité et la souveraineté de notre chère patrie. Leur sacrifice ne sera jamais vain, et la Nation toute entière leur est reconnaissante.

Nous devons, plus que jamais, rester unis, solidaires et déterminés à soutenir nos forces armées dans leur mission sacrée de défense du territoire national. L’Assemblée nationale réaffirme son engagement à accompagner le Gouvernement dans le renforcement des moyens nécessaires pour protéger efficacement nos populations et garantir la stabilité de notre pays.

Que ces pertes en vies humaines ravivent en chacun de nous l'esprit de patriotisme et la nécessité de demeurer vigilant et engagé pour un Bénin fort, résilient et en paix. Reposez en paix, héros de la République ! #LGV