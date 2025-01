Difficultés de circulation entre Calavi et Cotonou: Un défi majeur pour le marché de gros

Photo : DR

Le tronçon reliant Abomey-Calavi à Cotonou est depuis longtemps un cauchemar pour les usagers. La circulation, difficile sur cette route cruciale, qui dessert plusieurs zones économiques, pose un défi majeur au bon fonctionnement du marché de gros en construction à Zopah, dans la commune de Calavi. La route Abomey-Calavi – Cotonou est l’une des plus fréquentées du Bénin, reliant la périphérie à la capitale économique. Pourtant, la circulation sur cet axe demeure une préoccupation. Les embouteillages monstres paralysent régulièrement le flux des personnes et des biens.

Lundi 20 janvier par exemple, les usagers de ce tronçon ont mis plus d’une heure pour parcourir la distance entre Calavi-Kpota et carrefour Iita en début de matinée. Et cela est récurrent sur le tronçon. Beaucoup se plaignent des retards fréquents au travail dû à cette situation. « Il nous faut parfois plusieurs heures pour parcourir une distance qui devrait prendre moins d’une heure », déclare un fonctionnaire de l’Etat qui vit à Akassato. Et dire que bientôt, avec le marché de gros qui va s’animer dans la Zopah, le flux sera encore plus important sur le tronçon, les inquiétudes montent.

Un impact négatif sur le marché de gros

Le marché de gros de Zopah, conçu pour désengorger le marché Dantokpa de Cotonou et offrir un point de distribution efficace pour les produits de tous genres, risque de ne pas remplir pleinement sa mission dans ces conditions. « Nous avons un outil moderne, mais les conditions d’accès rendront son utilisation optimale impossible », explique un riverain du marché de gros de Zopah. Certes, des aménagements ont été faits dans la commune d’Abomey-Calavi pour faciliter l’accès à ce marché, mais les résultats ne sont pas encore satisfaisants.

Avec la situation actuelle, des commerçants risquent de se retrouver dans un marché qui a fini son animation, parce que bloqués par les embouteillages. Les autorités sont appelées à agir rapidement. Il faut penser à l'amélioration de la signalisation et de la régulation du trafic ainsi qu'au développement de voies alternatives pour désengorger la route principale. Le bon fonctionnement du marché de gros de Zopah dépend étroitement de la résolution des problèmes de circulation entre Abomey-Calavi et Cotonou. Une intervention rapide et durable est nécessaire pour assurer la fluidité du trafic, réduire les coûts logistiques et permettre au marché de jouer pleinement son rôle dans l'économie locale.