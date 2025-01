Disparue il y a 52 ans, elle est retrouvée saine et sauve

Sheila Fox. Photo : West Midlands Police

La disparition d’un membre d’une famille constitue une épreuve particulièrement difficile à surmonter. Pour les proches de Sheila Fox, cette douleur a duré plus d’un demi-siècle. Disparue en 1972 à l’âge de 16 ans, la jeune femme, alors introuvable malgré des recherches intenses, a récemment été retrouvée vivante et en bonne santé.

Sheila Fox avait disparu dans des circonstances mystérieuses à Coventry, une ville située au centre du Royaume-Uni. Les efforts conjoints de sa famille et des forces de l’ordre n’avaient à l’époque abouti à aucun résultat, alimentant diverses hypothèses, dont celle d’une fugue avec un petit ami. Pendant plus de cinq décennies, son sort est resté une énigme, faisant de cette affaire l’une des plus longues enquêtes sur une disparition dans l’histoire de la police britannique.

C’est finalement une relance des investigations, appuyée par la diffusion récente d’un appel à témoins et d’une photo d’archive de Sheila Fox sur les réseaux sociaux, qui a permis de débloquer la situation. Ce nouvel appel, publié le dimanche 29 décembre par la police des West Midlands, a suscité une réaction inattendue. Des informations cruciales ont émergé, révélant que Sheila Fox vivait depuis tout ce temps dans une autre région du pays.

L’annonce officielle de sa découverte a été faite par la police locale, qui a exprimé sa satisfaction face à cette résolution tardive mais heureuse. « Nous sommes ravis d’annoncer la conclusion de l’une des plus longues enquêtes sur des personnes disparues menées par la police des West Midlands », a déclaré un porte-parole.

Ce dénouement illustre l’importance des appels à témoins et des efforts de sensibilisation dans des enquêtes aussi complexes. Il rappelle également que, malgré le temps écoulé, certains mystères peuvent encore trouver une issue positive. Pour Sheila Fox et sa famille, cette découverte met fin à des décennies d’incertitude et marque un nouveau chapitre, après une séparation qui semblait définitive.