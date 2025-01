Dossier Boko et Homéky au Bénin : Le procès fixé au 21 janvier

Photo : DR

La Cour suprême du Bénin a rendu publique, ce lundi 13 janvier 2025, sa décision de rejeter le recours formulé par les avocats de l’homme d’affaires Olivier Boko et de ses coaccusés. Cette annonce marque un tournant décisif dans une affaire qui suscite un vif intérêt au sein de l’opinion publique. Ce mardi 14 janvier 2025, la date de l’audience a été communiquée.

Olivier Boko comparaîtra devant la Cour de Répression des Infractions économiques et du Terrorisme (CRIET) lors de sa session criminelle, fixée au mardi 21 janvier 2025. La procédure judiciaire se concentre sur des accusations graves, parmi lesquelles « complot contre la sûreté de l’État, blanchiment de capitaux et corruption d’agent public ». Pour rappel, Olivier Boko et ses coaccusés avaient saisi la Cour suprême dans l’espoir d’obtenir un sursis ou une annulation des poursuites engagées à leur encontre.

Cependant, la juridiction suprême a confirmé la validité des procédures en cours, ouvrant ainsi la voie au déroulement du procès devant la CRIET. Cette affaire, largement relayée dans les médias nationaux et internationaux, suscite de nombreuses interrogations sur ses implications politiques et économiques. Le procès du 21 janvier s’annonce comme un événement judiciaire majeur, suivi de près par les citoyens et les observateurs.