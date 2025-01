Drames du 11 janvier 2025  au Bénin : 7 morts, des blessés et des dégâts matériels

Le samedi 11 janvier 2025, deux tragédies ont frappé le Bénin, entraînant la perte de sept vies et de nombreux blessés. Dans le quartier Ayélawadjè 1, situé dans le troisième arrondissement de Cotonou, un incendie dévastateur a causé la mort de six personnes et blessé plusieurs autres, qui ont été rapidement évacuées vers l’hôpital.

Les équipes de secours, présentes sur les lieux, ont rapporté que la situation reste préoccupante en raison des dégâts considérables. Les causes de cet incendie demeurent inconnues, et un périmètre de sécurité a été établi pour permettre aux autorités d’intervenir. Après plusieurs heures de lutte contre les flammes, les sapeurs pompiers ont réussi à maîtriser le feu et à secourir des blessés dans un état critique.

Le maire de Cotonou, Luc Atrokpo, et le chef d’arrondissement, Maurille Omer Adetona, se sont rendus sur place pour évaluer les dégâts. « C’est un événement tragique, et nous sommes tous profondément attristés par cette perte humaine », a déclaré un Luc Atrokpo. Les habitants du quartier ont décrit des scènes chaotiques, témoignant de la rapidité avec laquelle l’incendie s’est propagé dans un immeuble à deux étages, générant d’énormes colonnes de fumée visibles à des kilomètres à la ronde. Les autorités compétentes poursuivent leurs investigations pour déterminer les circonstances exactes de ce drame, tandis que des actions de solidarité s’organisent pour soutenir les victimes et leurs familles.

Parallèlement, à Allada, dans le département de l'Atlantique, un accident de la route impliquant plusieurs véhicules a également eu lieu ce même jour, faisant un mort. Selon nos sources, la collision a impliqué une bâchée, un bus, un camion et un autre véhicule. Le bilan provisoire fait état d'un décès et de nombreux dégâts matériels. Les causes de cet accident restent à établir, mais les autorités locales et les services de secours sont mobilisés pour dégager les lieux et porter assistance aux victimes.