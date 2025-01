Echange de vœux au parlement du Bénin: les agents apprécient la gestion de Louis Vlavonou 

Photo : Assemblée Nationale du Bénin

Les jardins du Palais des gouverneurs au siège de l’Assemblée nationale à Porto-Novo, ont servi de cadre le vendredi 24 Janvier 2025, à la cérémonie d’échange de vœux entre le personnel civil et militaire de l’Assemblée nationale du Bénin et le Président Louis Gbèhounou Vlavonou de l’institution. Une opportunité pour Fulbert Acakpo, Secrétaire général du Syndicat autonome du personnel de l’Assemblée nationale et Mariano Ogoutolou, Secrétaire général administratif de dresser le bilan des actions fortes au profit du personnel dans un contexte où le président Vlavonou met les pieds sur l’accélérateur concernant les défis de 2025.

C’est le cadre parlementaire Fulbert Acakpo en sa qualité de Secrétaire général du Syndicat autonome du personnel de l’Assemblée nationale, qui a pris en premier la parole pour adresser en son nom propre et au nom de ses collègues les vœux de santé, de succès, de bonheur et de prospérité au président de l’Assemblée nationale, à sa famille, à ses proches et à ceux qui lui sont chers. Une opportunité de taille mise à contribution pour remercier et féliciter la première autorité de l’institution du fait de sa vision et détermination à créer un cadre idéal et réglementé concernant l’exercice de la fonction parlementaire. Il n’a point occulté les efforts à inscrire dans le répertoire du mieux-être du personnel parlementaire. En la matière, il a illustré son intervention par trois actions fortes qui ont marqué l’année 2024. Il s’agit de la prise de la décision n°2024-086 du 22 novembre 2024 modifiant et complétant la décision portant statut du personnel parlementaire, laquelle décision offre désormais entre autres, au fonctionnaire parlementaire en général, mais en particulier au personnel admis à faire valoir ses droits à la retraite, non seulement une assurance retraite complémentaire, mais également une assurance santé et le reversement de plusieurs collègues ayant le statut de contractuel en agent parlementaire permanent sans oublier l’effectivité d’un plan de formation triennal à leur profit. Autant d’acquis qui ont fait tache d’huile et ne sauraient passer inaperçus. Raison de ses sentiments de reconnaissance exprimés à la haute autorité du haut de la tribune pour ne pas ne pas emprunter le navire de l’ingratitude. Des sentiments, reflets à en croire ses dires, de la réalité au niveau de la grande majorité des agents parlementaires.

Le Secrétaire général administratif de l’Assemblée Nationale du Bénin, Mariano Ogoutolou, n’a trouvé mieux après l’intervention de son collègue, que de saluer les efforts notés dans le cadre de la coopération et de la diplomatie parlementaire sans perdre de vue la valorisation des ressources humaines et le renforcement de leurs capacités dans un esprit de gestion transparente des deniers publics à l’actif du président Louis Vlavonou. A la liste de ces prouesses, il faut ajouter la culture de reddition de compte et la détermination notée en ce qui concernent la modernisation de l’institution parlementaire en mettant en exergue les performances de son administration.

En retour, le président Vlavonou manifeste sa gratitude pour les bons vœux formulés à son intention, à celles de sa famille et de ses collaborateurs. Comme de tradition, il a souhaité en retour au personnel civil et militaire ses bons vœux de santé, de paix, de prospérité et de bonheur. Son défi majeur pour 2025 à en croire ses propos, c'est d'en finir avec la précarité de fonction parlementaire en accélérant le chantier des reclassements en ayant à cœur le souci des contractuels dans une vie de stress à la fin de chaque législature.