Elon Musk: Macron s’en prend à lui, il répond sans ménagement

Une nouvelle tension est apparue entre Emmanuel Macron et Elon Musk suite aux accusations du président français concernant l’ingérence du milliardaire dans les élections allemandes. Ces déclarations, prononcées lors d’une réunion avec les ambassadeurs à l’Élysée, visaient particulièrement le soutien affiché de Musk au parti d’extrême droite AfD.

La réponse du propriétaire de X ne s’est pas fait attendre. Dans une publication sur son réseau social, il a contre-attaqué en pointant du doigt l’attitude du Premier ministre britannique Starmer, notamment ses critiques envers Donald Trump et l’implication du parti travailliste dans la campagne américaine.

Une tension diplomatique croissante

Cette passe d’armes intervient dans un contexte déjà tendu, où Elon Musk multiplie les confrontations avec différents dirigeants politiques. Le milliardaire, qui cible particulièrement le Premier ministre britannique ces derniers jours, continue de défendre ses positions et son droit à s’exprimer sur les questions politiques internationales.

Un sommet sur l’Intelligence artificielle, prévu en février prochain, devait initialement réunir Emmanuel Macron, Donald Trump et Elon Musk, comme annoncé lors du G20 à Rio en novembre dernier. Si les relations entre le président français et Donald Trump semblent cordiales, notamment depuis la réouverture de Notre-Dame, au cours de laquelle les deux hommes sont apparus assez proches, la situation avec Musk apparaît plus complexe.

Des perspectives diplomatiques incertaines

Cette nouvelle confrontation risque de compromettre la tenue du sommet sur l’IA dans sa configuration initialement prévue, illustrant la difficulté croissante de maintenir un dialogue constructif entre les dirigeants politiques et les géants de la technologie. Les prochaines semaines s’annoncent ainsi particulièrement tendues sur la scène internationale, quand bien même, côté américain, tous les yeux seront rivés sur la passation de pouvoir entre le président Biden et son successeur, Donald Trump, le 20 janvier prochain.