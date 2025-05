Elon Musk : une fronde inattendue qui met à mal sa position

La situation se tend chez Tesla alors qu’un collectif de salariés, actuels et anciens, exige publiquement la démission d’Elon Musk de son poste de directeur général. Dans une lettre ouverte rendue publique la semaine dernière, ces employés soutiennent que les difficultés de demande rencontrées par le constructeur automobile sont directement liées à l’image controversée de son dirigeant. « Les dégâts causés par l’image d’Elon sont désormais irréversibles et, en tant que figure publique de Tesla, ces dommages sont devenus notre responsabilité« , déclarent-ils sans détour.

Cette rébellion survient à un moment crucial pour Tesla, dont les ventes ont reculé en 2024 pour la première fois depuis dix ans. Au premier trimestre 2025, ce déclin s’est nettement accentué, notamment après les controverses suscitées par le comportement d’Elon Musk, y compris ses apparitions controversées lors du retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Bien que Musk soit censé revenir prochainement à temps plein après avoir dirigé le Département de l’efficacité gouvernementale (DOGE), son avenir à la tête de l’entreprise semble désormais incertain.

Publicité

Une question d’image, non de produit

Les employés dressent un constat clair de la situation : « Les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 10% au premier trimestre aux États-Unis, tandis que les ventes de Tesla ont chuté de 9%« . Ce contraste frappant souligne selon eux que le problème n’est pas lié à la qualité des véhicules mais bien à la direction de l’entreprise. La production est plus performante que jamais, la qualité est excellente et les processus sont efficaces. Cela ne serait donc pas un problème de produit, mais un problème de leadership.

Tesla souhaite continuer à avancer

Les signataires de la lettre estiment se trouver à un carrefour décisif : « Nous sommes désormais à la croisée des chemins : conserver Elon comme PDG et affronter un déclin accru face à l’abandon de la marque par les clients, ou continuer sans lui et laisser nos produits et notre mission réussir ou échouer d’eux-mêmes ». Leur message est sans ambiguïté. Ce document confirme ainsi que Tesla est prêt à avancer, sans Elon comme PDG.