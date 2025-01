Elon Musk: un de ses fleurons en difficulté, ce qu’il faut savoir

Photo d'illustration : Une tesla (Bram Van Oost - Unsplash)

Tesla, pionnier incontesté de la voiture électrique, a connu une ascension fulgurante depuis le lancement de sa Model S en 2012. L’entreprise a révolutionné l’industrie automobile en démontrant la viabilité commerciale des véhicules électriques haut de gamme, passant d’une start-up audacieuse à un géant industriel valorisé à plusieurs centaines de milliards de dollars. Entre 2020 et 2022, Tesla a enregistré une croissance exceptionnelle, portée par l’explosion de la demande mondiale en véhicules électriques et l’expansion de ses capacités de production, notamment avec l’ouverture de gigafactories en Chine et en Allemagne. Cette période dorée a culminé en 2022 avec un bénéfice record de 14,1 milliards de dollars.

Des résultats préoccupants malgré des ambitions intactes

Le dernier rapport financier de Tesla révèle une situation contrastée. Le constructeur affiche un chiffre d’affaires de 25,7 milliards de dollars au quatrième trimestre 2024, bien en deçà des attentes des analystes qui tablaient sur 27,3 milliards. Le bénéfice net annuel s’établit à 8,4 milliards de dollars, accusant une baisse de 23% par rapport à 2023 et de 40% comparé au pic historique de 2022. Cette régression marque la première diminution des livraisons annuelles depuis 2016, avec 1,79 million de véhicules livrés en 2024.

Une stratégie d’innovation audacieuse face aux défis

Tesla riposte à ces difficultés par une offensive technologique ambitieuse. L’entreprise prévoit le lancement de son « Cybercab« , un véhicule autonome destiné au marché des taxis, dont la production démarrera en 2025. Parallèlement, le constructeur annonce l’arrivée de modèles plus abordables, visant à reconquérir des parts de marché. Ces initiatives témoignent de la volonté de Tesla de diversifier ses revenus au-delà de la simple vente de véhicules électriques, en explorant notamment les domaines de l’intelligence artificielle et de la robotique avec son projet Optimus.

Les enjeux politiques et financiers

L’influence grandissante d’Elon Musk dans la sphère politique américaine soulève des questions parmi les actionnaires. Sa proximité avec Donald Trump, marquée par une donation de plus de 200 millions de dollars et une participation à l’investiture présidentielle, laisse entrevoir des avantages réglementaires potentiels pour Tesla. Paradoxalement, les positions controversées du milliardaire divisent, certains investisseurs s’inquiétant de l’impact de son activisme politique sur les ventes de l’entreprise. Malgré ces turbulences, l’action Tesla maintient sa dynamique haussière, enregistrant une progression de plus de 100% sur les douze derniers mois, portée par les avancées technologiques promises et l’optimisme des marchés quant aux perspectives de croissance pour 2025 et 2026.