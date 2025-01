Énergie au Maghreb : ce pays signe un accord de 27 millions $ avec les USA

Photo unsplash

Les États-Unis et la Mauritanie ont uni leurs forces pour améliorer l’accès à l’électricité et renforcer la résilience climatique de ce pays d’Afrique de l’Ouest. Un accord historique de 27 millions de dollars a été signé dans ce sens, grâce au programme Threshold de la Millennium Challenge Corporation (MCC). Cet investissement majeur vise à soutenir le développement d’infrastructures énergétiques essentielles en Mauritanie, à soutenir la planification inclusive, à mettre en place une réglementation adaptée, à attirer de nouveaux investissements privés et à améliorer les conditions de vie de la population.

Concrètement, cet accord permettra à la Mauritanie de renforcer ses capacités en matière de planification, d’exploitation et de réglementation du secteur de l’électricité. Le programme Threshold financera également des projets visant à rendre le pays plus résistant aux changements climatiques, en intégrant des considérations environnementales et sociales dans tous les projets. En soutenant le développement d’un secteur énergétique plus durable, les États-Unis espèrent contribuer à la croissance économique à long terme de la Mauritanie et à l’amélioration de la qualité de vie de ses habitants. »En renforçant le secteur de l’électricité et en améliorant l’adaptation de l’environnement, ce programme contribuera à la prospérité économique à long terme et à la durabilité environnementale de la Mauritanie », a déclaré le porte-parole du département d’État Matthew Miller.

Ce partenariat entre les États-Unis et la Mauritanie vient renforcer leurs relations bilatérales. Les deux pays travaillent main dans la main pour mettre en œuvre ce programme ambitieux et atteindre les objectifs fixés. En renforçant le secteur de l’électricité, en améliorant la gestion des ressources naturelles et en promouvant un développement durable, les États-Unis et la Mauritanie contribuent à bâtir un meilleur avenir pour les générations futures. Matthew Miller a réaffirmé la détermination des États-Unis à accompagner la Mauritanie dans cette démarche, en mettant en avant leur engagement pour soutenir des initiatives favorisant une croissance durable et équitable dans la région.