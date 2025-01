Energie au Maghreb : une centrale électrique de 990 MW bientôt construite

Photo unsplash

Voilà plusieurs années maintenant que le Maroc se trouve dans le peloton de tête des géants économique d’Afrique. Le royaume chérifien possède de nombreuses potentialités qui font sa force. Le pays maghrébin voit très grand et ne se fixe aucune limite.

Le pays veut notamment faire de son tissu industriel une véritable référence sur le continent africain. Pour avoir un secteur industriel compétitif, le réseau électrique doit être au summum de sa performance. Pour cela, le Maroc a enclenché divers mécanismes pour assurer son indépendance énergétique. Face à une demande énergétique croissante due à son développement économique et industriel, le Maroc a fait de l’autonomie énergétique une priorité nationale.

Publicité

Le Maroc s’apprête à se doter d’une centrale électrique à gaz d’une capacité de 990 MW. L’infrastructure promet de transformer l’approvisionnement énergétique du royaume. Selon des sources concordantes, la centrae sera installée dans le nord du pays, cette infrastructure stratégique représente un investissement colossal de 420 millions d’euros. Cette centrale à gaz vient s’ajouter à une série d’initiatives visant à diversifier le mix énergétique du pays, en intégrant aussi bien des énergies renouvelables que des solutions traditionnelles à faible empreinte carbone.

Avec ce projet, le Maroc confirme son ambition de réduire sa dépendance aux importations d’énergie, tout en assurant une alimentation fiable et compétitive pour ses industries et ses ménages. L’implantation de cette centrale dans le nord du Maroc n’est pas anodine. Cette région, qui bénéficie d’une proximité avec l’Europe et d’un accès facilité aux infrastructures portuaires, est un hub stratégique pour le commerce et l’industrie.

En renforçant les capacités énergétiques locales, le projet contribuera à attirer davantage d’investissements étrangers et à stimuler la compétitivité des entreprises marocaines. De plus, la localisation géographique de la centrale pourrait jouer un rôle clé dans les ambitions d’exportation énergétique du Maroc. Avec des interconnexions électriques déjà existantes avec l’Espagne et d’autres projets en cours, le royaume pourrait devenir un fournisseur incontournable pour ses voisins européens.