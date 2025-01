Énergie au Maghreb: une centrale au gaz annoncée dans ce pays

Photo unsplash

Le Maroc est sur le point de franchir une nouvelle étape dans son développement énergétique grâce à un projet ambitieux porté par l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE). L’institution envisage la construction d’une centrale électrique au gaz d’une puissance de 990 mégawatts sur le site d’Alwahda, situé dans le nord du pays. Cette installation stratégique tirera parti de sa proximité avec le pipeline utilisé depuis 2023 pour l’importation de gaz naturel provenant des terminaux espagnols.

Le financement de ce projet, évalué à 4,15 milliards de dirhams (environ 420 millions de dollars), repose sur une structure innovante. L’ONEE contribuera à hauteur de 20% du montant total, tandis que les 80% restants seront assurés par un consortium comprenant Attijariwafa Bank, Bank of Africa, ainsi que deux fonds de titrisation : FT Nord Energy et FT Flexenergy. La centrale sera équipée de deux turbines à gaz à cycle ouvert (OCGT) et disposera du diesel comme carburant de secours.

Publicité

Une stratégie énergétique ambitieuse

Cette nouvelle infrastructure s’inscrit dans une vision plus large de diversification énergétique du royaume. Le Maroc poursuit activement son programme d’énergies renouvelables, avec l’objectif ambitieux d’atteindre 52% de capacité totale installée d’ici 2030, contre 45% actuellement. Cette progression témoigne de l’engagement du pays dans la transition énergétique.

Pour consolider cette stratégie, le Maroc envisage également la construction d’un terminal de gaz naturel dans le port de Nador West Med, situé au nord-est du pays. Cette installation sera connectée au pipeline existant, renforçant ainsi la capacité d’importation de gaz naturel du royaume.

Un mix énergétique pour répondre aux besoins

En 2024, la capacité totale de production d’énergie installée au Maroc atteint 11 918 MW, avec une prépondérance actuelle du charbon. La construction de cette nouvelle centrale au gaz représente donc une étape significative dans la diversification du mix énergétique marocain et dans la réduction progressive de sa dépendance aux énergies fossiles traditionnelles et notamment le charbon, donc, connu pour être extrêmement polluant.