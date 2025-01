Europe : ce pays européen va délivrer 90000 visas de travail en 2025

Photo Unsplash

Face à une pénurie croissante de main-d’œuvre, la Grèce a pris une décision majeure pour renforcer son marché du travail : en 2025, le pays délivrera près de 90 000 visas de travail pour attirer des travailleurs étrangers. Cette initiative, qui s’inscrit dans une politique d’immigration plus ouverte, répond à un besoin urgent dans plusieurs secteurs clés de l’économie grecque.

Le gouvernement grec, confronté à une pression accrue pour combler les postes vacants dans des secteurs essentiels comme l’agriculture, le tourisme et les services, a annoncé la délivrance de 89 290 visas de travail pour l’année 2025. Cette mesure vise à combler les lacunes de main-d’œuvre qui freinent la croissance économique et impactent la compétitivité du pays.

L’objectif de cette politique est de répondre à un besoin urgent de travailleurs, tout en soutenant l’économie locale, notamment les industries qui dépendent largement de la main-d’œuvre saisonnière et non qualifiée. Le plan d’immigration prévoit une répartition spécifique des visas afin de répondre aux besoins variés des différents secteurs. Le programme de visas de travail est organisé en trois catégories principales : les visas saisonniers, les visas de longue durée pour emplois en tension et les visas pour travailleurs hautement qualifiés.

Le secteur du tourisme, pilier de l’économie grecque, est particulièrement demandeur. Ainsi, sur les 90 000 visas, 45 670 seront réservés aux travailleurs saisonniers. Ces postes temporaires sont principalement destinés aux travailleurs qui viendront soutenir l’industrie touristique durant la haute saison, notamment dans l’hôtellerie et les services liés au tourisme. Un autre axe stratégique de la politique grecque concerne les métiers pour lesquels il est particulièrement difficile de recruter localement. Cela comprend des domaines comme l’agriculture, la construction, et certains services de santé.

41 670 visas seront donc délivrés pour des emplois dits en « tension », qui connaissent une forte demande de main-d’œuvre. En parallèle, la Grèce cherche à attirer des talents spécialisés pour des secteurs stratégiques de son économie. 2 000 visas seront ainsi réservés aux professionnels hautement qualifiés, notamment dans les domaines de la technologie, de la recherche, et d’autres secteurs à forte valeur ajoutée.

La Grèce, qui traverse une période de transformation économique, cherche à répondre à des besoins urgents dans des secteurs vitaux pour son développement. Parmi les emplois les plus recherchés, 16 000 postes seront ouverts aux travailleurs non qualifiés, principalement dans l’agriculture, la sylviculture, l’élevage et la pêche. Ces secteurs, souvent caractérisés par des conditions de travail difficiles, peinent à attirer une main-d’œuvre locale en raison de la baisse de l’intérêt pour ces métiers. Le secteur du bâtiment et de la construction est également l’un des plus touchés par cette pénurie de main-d’œuvre.

Les professionnels du secteur touristique, tout comme ceux des industries agricoles et de la construction, saluent cette initiative du gouvernement grec. Cette mesure devrait permettre d’assurer une continuité dans l’approvisionnement en main-d’œuvre, tout en stimulant la croissance économique dans des secteurs essentiels pour l’économie nationale. En attirant des travailleurs étrangers, la Grèce espère non seulement combler des postes vacants, mais aussi renforcer son attractivité sur la scène internationale, en devenant un pôle d’opportunités professionnelles pour les travailleurs étrangers qualifiés et non qualifiés. Le plan d’immigration économique adopté par la Grèce en 2025 constitue un élément clé de sa stratégie pour moderniser et diversifier son économie