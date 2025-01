Europe: quand Elon Musk se positionne en faveur de la Chine

Les positions controversées d’Elon Musk sur la scène politique européenne prennent un nouveau tournant avec sa récente opposition aux mesures protectionnistes de l’Union européenne. Le milliardaire, qui multiplie les déclarations favorables aux mouvements d’extrême droite et critique régulièrement les gouvernements traditionnels européens, notamment en Allemagne, renforce désormais ses liens avec la Chine au détriment de Bruxelles. Cette stratégie révèle la complexité des relations entre le patron de Tesla et les institutions européennes, alors même que son réseau social X fait l’objet d’une enquête européenne concernant la modération des contenus.

Une alliance stratégique face aux barrières douanières

Tesla vient de rejoindre un front commun avec BMW et plusieurs constructeurs automobiles chinois en déposant un recours juridique contre l’Union européenne. L’objet du litige : les droits de douane imposés sur les véhicules électriques produits en Chine. Cette action en justice, enregistrée auprès du Tribunal de la Cour de justice de l’Union européenne, illustre la détermination du constructeur américain à contester la politique commerciale européenne. Malgré un traitement relativement favorable avec des droits de douane fixés à 7,8 % – le taux le plus bas parmi tous les constructeurs concernés – Tesla refuse cette mesure protectionniste mise en place fin octobre après une enquête anti-subventions.

Un bras de fer aux multiples enjeux

La contestation de Tesla, déposée à la date limite mercredi dernier, marque le début d’une procédure judiciaire qui pourrait s’étendre sur environ 18 mois, avec possibilité d’appel. Cette action judiciaire ne représente qu’une facette d’un conflit plus profond entre Elon Musk et les autorités européennes. Elle rejoint les recours similaires déposés par d’autres acteurs majeurs du secteur automobile, notamment BMW, BYD, Geely, SAIC, ainsi que l’organisme chinois CCCME. Cette convergence d’intérêts entre constructeurs occidentaux et chinois témoigne d’une réorganisation des alliances industrielles qui transcende les frontières traditionnelles, remettant en question la capacité de l’Europe à protéger son marché automobile face à la concurrence internationale.