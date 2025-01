Face aux tensions, le Bénin propose une coopération militaire avec le Niger

Shegun Bakari - Photo : DR

Sur le plateau du JT Afrique de France 24, le ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari a fermement répondu aux récentes accusations formulées par le général Abdourahamane Tiani. Lors de son intervention, il a souligné l’engagement du Bénin en faveur du dialogue et de la coopération régionale tout en réaffirmant l’invitation du président Patrice Talon à une visite conjointe des territoires béninois par des délégations militaires des deux pays.

Le ministre a exprimé sa « consternation et préoccupation » face aux accusations qu’il qualifie de récurrentes et infondées. Selon lui, ces allégations ne reflètent ni la réalité sur le terrain ni la politique de coopération et de stabilité que le Bénin met en œuvre depuis plusieurs mois. « Ces accusations n’ont rien à voir avec ce qui se passe réellement. Elles sont en décalage avec nos efforts constants pour renforcer la stabilité dans notre région », a-t-il déclaré. Il a également souligné que ces déclarations interviennent à un moment critique où des efforts étaient en cours pour normaliser les relations bilatérales après une période de tension.

Une main tendue pour le dialogue

Dans un esprit d’apaisement, le ministre a rappelé l’offre formulée il y a plusieurs semaines par le président Patrice Talon : organiser des rencontres entre les autorités militaires des deux pays pour rétablir la confiance mutuelle. « Nous appelons à un dialogue serein et ouvert. Le Bénin aura toujours la main tendue », a-t-il réitéré, tout en insistant sur l’importance de rétablir une communication directe entre les forces de sécurité des deux nations. Le Bénin a également proposé une initiative inédite : inviter les autorités militaires nigériennes à visiter le territoire béninois avec leurs homologues locaux pour constater l’absence de bases militaires étrangères sur le sol béninois.

Une Politique de Paix et de Coopération

Depuis son indépendance en 1960, le Bénin n’a jamais hébergé de bases militaires étrangères, a rappelé le ministre. Cette position historique témoigne de l’attachement du pays à sa souveraineté et à la paix régionale. Par cette nouvelle initiative, le Bénin réaffirme son rôle de médiateur dans la région et son engagement à renforcer les liens de coopération avec ses voisins, malgré les tensions. L’offre de dialogue reste ouverte, en espérant qu’elle aboutira à une amélioration des relations bilatérales.