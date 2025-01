Finances publiques : le Sénégal capte 43,5 milliards FCFA sur le marché UEMOA

Le Sénégal a réussi une nouvelle levée de fonds sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) afin de soutenir ses projets de développement. En janvier 2025, le pays a émis des bons et des obligations assimilables du Trésor pour un montant total de 43,529 milliards de francs CFA. Cette opération a rencontré un vif succès auprès des investisseurs, puisque les demandes ont largement dépassé les offres initiales du Trésor sénégalais.

Les bons seront remboursés intégralement le 18 janvier 2026, avec des intérêts précomptés et payés à l’avance sur leur valeur nominale. Les obligations, quant à elles, seront remboursées en capital les 20 janvier 2028 et 20 janvier 2030. Les taux d’intérêt proposés pour ces titres de dette se situent entre 7,38% et 7,77%, reflétant la confiance des investisseurs dans la solidité de l’économie sénégalaise. Les fonds levés permettront à l’État de financer ses dépenses publiques, notamment dans les secteurs de l’éducation, de la santé et des infrastructures. Il est important de noter que le Sénégal a régulièrement recours à ce type d’émission pour assurer le financement de son budget et soutenir sa croissance économique.

Ce succès s’ajoute à d’autres levées significatives réalisées par le Sénégal en 2024, telles que les 29,520 milliards FCFA obtenus en octobre et les 40,139 milliards FCFA mobilisés en juin, renforçant ainsi sa présence sur le marché financier de l’UEMOA. Ces levées de fonds régulières permettent de mobiliser plus de ressources financières au sein de l’UEMOA. En effet, les États membres de cette union monétaire ont collectivement levé des sommes considérables sur le marché régional de la dette ces dernières années. En 2023, les États de l’UEMOA ont levé un total de 8 746 milliards FCFA sur ce marché régional, légèrement en hausse par rapport aux 8 806,7 milliards FCFA enregistrés en 2022.