Fortunes: Jeff Bezos a donné 50 millions de dollars à cette célèbre actrice

Jeff Bezos. (Dimitrios Kambouris/for Bezos Earth Fund / Getty Images)

Le géant du commerce en ligne Amazon, créé par Jeff Bezos dans son garage de Seattle en 1994, a révolutionné les habitudes de consommation mondiales. Parti d’une simple librairie en ligne, Bezos a transformé son entreprise en un empire tentaculaire couvrant le commerce électronique, le cloud computing avec AWS, et les services de streaming avec Prime Video. Il a également fondé une entreprise spécialisée dans le spatial, Blue Origin. Cette diversification stratégique, combinée à une obsession pour l’innovation et la satisfaction client, a propulsé Bezos au rang des hommes les plus fortunés de la planète, avec une fortune personnelle estimée aujourd’hui à 248 milliards de dollars.

Une récompense pour l’engagement sociétal

L’actrice Eva Longoria a reçu en mars une dotation exceptionnelle de 50 millions de dollars de la part de Jeff Bezos et sa fiancée Lauren Sánchez, dans le cadre du prix « Courage and Civility« . Cette récompense, créée en 2021, distingue les personnalités dont l’action transforme positivement la société. Pour Bezos, ce prix vise à soutenir les « unificateurs plutôt que les diviseurs« , ces individus qui défendent leurs convictions avec détermination tout en maintenant un dialogue constructif.

Publicité

De Desperate Housewives à l’action humanitaire

Révélée au grand public dans le rôle de Gabrielle Solis dans la série Desperate Housewives (2004-2012), Eva Longoria s’est imposée comme l’une des figures latino-américaines majeures d’Hollywood. Actrice engagée et titulaire d’une maîtrise en études chicanos, elle a déjà commencé à utiliser sa récompense pour amplifier son action sociale. L’actrice a notamment alloué un million de dollars à l’aide aux victimes des incendies de Los Angeles. Cette dotation permettra également de renforcer les programmes de sa fondation, créée en 2021, qui développe des initiatives de mentorat et de financement pour les femmes latinas. Pour elle, soutenir les femmes constitue un levier de transformation sociale essentiel : leur émancipation bénéficie directement aux familles, aux communautés et, par extension, aux nations entières.

Un prix partagé avec un héros militaire

L’autre récipiendaire du prix, l’amiral à la retraite Bill McRaven, qui a supervisé le raid ayant conduit à l’élimination d’Oussama Ben Laden en 2011, a choisi d’orienter ses 50 millions de dollars vers le soutien aux vétérans. Il a notamment fait don d’un million de dollars au Centre médical UT Southwestern pour la recherche sur le syndrome de la guerre du Golfe et le développement de programmes de santé mentale. L’ancien chancelier du système universitaire du Texas prévoit également de créer des programmes éducatifs destinés aux futurs leaders militaires et aux enfants de vétérans décédés.