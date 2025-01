France : comment le KGB et la CIA ont espionné le pays

Le logo de la CIA à son siège. © SAUL LOEB/AFP

L’espionnage entre alliés occidentaux constitue une réalité méconnue de la guerre froide qui perdure encore aujourd’hui. Les services de renseignement des principales puissances maintiennent une surveillance active de leurs partenaires, collectant des informations sensibles sur leurs orientations politiques, leurs avancées technologiques et leurs décisions stratégiques. Cette pratique, bien que rarement évoquée publiquement, témoigne de la permanence des rivalités géopolitiques, même au sein des alliances les plus solides.

Les révélations des archives Mitrokhine : une plongée dans les méthodes du KGB

Entre 2014 et 2020, l’université de Cambridge a donné accès à un trésor documentaire exceptionnel : les archives de Vassili Mitrokhine, ancien colonel et archiviste en chef du KGB. Ces milliers de pages, méticuleusement recopiées entre 1972 et 1984, ont révélé l’ampleur des opérations d’espionnage soviétiques en Occident. La véracité de ces documents a été confirmée par les services de renseignement occidentaux, conduisant à l’identification d’agents doubles au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis. Paradoxalement, la France a choisi de ne pas enquêter sur ces découvertes, jugeant le sujet trop délicat. Les archives dévoilent notamment des listes détaillées d’agents du KGB, comprenant leurs véritables identités, leurs fonctions et parfois même les circonstances de leur recrutement.

Une infiltration américaine sous-estimée

Les activités d’espionnage de la CIA en France rivalisaient avec celles du KGB pendant la guerre froide. Les services américains déployaient entre 60 et 80 officiers traitants sur le territoire français, un nombre proche des effectifs soviétiques estimés à une centaine d’agents. Des révélations récentes, notamment dans les travaux de Vincent Nouzille, illustrent l’étendue de cette infiltration. L’exemple de l’ambassadeur Jean de la Grandville, qui transmettait des secrets d’État aux Américains par opposition au retrait gaullien de l’OTAN, témoigne de l’efficacité du recrutement américain au plus haut niveau de l’État français.

Une guerre secrète qui ne connaît pas de répit

L’espionnage en France ne se limite pas aux seules puissances américaine et russe. Les services chinois, marocains, algériens, britanniques et allemands mènent également des opérations de renseignement sur le territoire français. Ces activités s’accompagnent souvent de « mesures actives », mêlant propagande et désinformation. La distinction entre collaboration volontaire et manipulation reste parfois difficile à établir, comme l’illustre le cas du journaliste Pierre-Charles Pathé, condamné en 1980 pour ses articles favorables aux thèses soviétiques. La récente fermeture de certaines sections des archives Mitrokhine, officiellement pour des raisons de protection des données personnelles, souligne la sensibilité persistante de ces questions d’espionnage, même plusieurs décennies après les faits. Cette surveillance mutuelle entre alliés, bien qu’elle puisse paraître paradoxale, demeure une constante des relations internationales, où la confiance n’exclut jamais la vérification.