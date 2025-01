France: des millionnaires maghrébins au coeur d’une controverse

Photo unsplash

Les autorités françaises viennent de mettre au jour une situation délicate impliquant plusieurs ressortissants marocains fortunés. Ces derniers se retrouvent au cœur d’une controverse liée à la possession non déclarée de biens immobiliers prestigieux dans la capitale française. L’affaire a éclaté suite à la découverte de propriétés luxueuses détenues par ces investisseurs marocains, leurs conjoints et leurs enfants, sans que ces acquisitions n’aient été signalées aux instances compétentes du Royaume, notamment le Bureau des Changes et les services fiscaux marocains.

Une opération d’audit approfondie menée dans les quartiers huppés de Paris a permis cette découverte inattendue. Les investigations se sont concentrées sur les 3ᵉ, 6ᵉ, 7ᵉ et 8ᵉ arrondissements, zones prisées de l’ouest parisien. Les autorités françaises s’interrogeaient particulièrement sur des biens immobiliers restés inoccupés ou non loués pendant de longues périodes après leur acquisition.

L’identification des propriétaires marocains s’est produite fortuitement lors des vérifications portant sur la conformité des transactions immobilières aux règles anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme. Cette révélation, rapportée par des sources citées par Hespress, soulève désormais des questions cruciales sur la légalité des acquisitions et le respect des obligations déclaratives.

La situation devient d’autant plus préoccupante que l’échéance du 31 décembre 2024, marquant la fin de la période de régularisation fiscale pour les Marocains détenant des biens à l’étranger, est désormais passée. Les propriétaires concernés, qui exercent par ailleurs des activités commerciales régulières au Maroc, se trouvent exposés à un double risque : des sanctions financières conséquentes et un renforcement des contrôles.