Gdiz au Bénin: Des réalisations impressionnantes en 2024

Depuis son inauguration en 2021, la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) s’est imposée comme un levier majeur de l’industrialisation au Bénin, positionnant le pays en tant que hub industriel en Afrique de l’Ouest. L’année 2024 a été marquée par une progression spectaculaire, renforçant le rôle de la GDIZ dans la transformation économique, sociale et environnementale du Bénin. L’horizon 2025 s’annonce encore plus ambitieux.

La GDIZ a su révolutionner le paysage industriel béninois grâce à une vision stratégique soutenue par un climat d’affaires attractif. Trois ans après son lancement, la Zone est en pleine expansion, ayant créé 14 000 emplois directs en 2024, améliorant ainsi les conditions de vie de milliers de familles. Avec 14 unités industrielles opérationnelles et plus de 36 investisseurs engagés, la GDIZ démontre son attractivité internationale.

En 2024, plus de 2 millions de pièces textiles conformes aux normes internationales ont été exportées, renforçant la compétitivité du Bénin sur les marchés mondiaux. La mise en valeur des ressources locales pour produire des biens finis à forte valeur ajoutée est une autre réussite majeure. Des partenariats stratégiques ont été établis avec des marques de renom telles que KIABI et US POLO ASSN., ainsi qu’avec des institutions locales.

En matière de responsabilité sociale et environnementale, la GDIZ a pris des initiatives significatives. Des campagnes de sensibilisation et de dépistage de maladies ont été organisées au profit des populations locales. La technologie Zero Liquid Discharge (ZLD) adoptée dans le secteur textile a permis de recycler 98 % des eaux usées, un exploit salué par l’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE). Ces efforts ont valu à la Zone des distinctions pour son respect des normes environnementales et sociales.

Avec une stratégie axée sur l’amélioration de l’attractivité pour les investisseurs, la diversification économique et le soutien à l’innovation, la GDIZ entend accélérer la transformation industrielle du Bénin en 2025. De nouvelles usines verront le jour, créant davantage d’emplois pour les jeunes et renforçant le potentiel manufacturier du pays.

L’objectif est clair : transformer une économie largement agricole en un pôle industriel avancé, tout en maintenant un engagement fort en faveur de la responsabilité sociale et environnementale. En combinant innovation et inclusion, la GDIZ aspire à faire du Bénin un modèle d’industrialisation réussie en Afrique. La Zone Industrielle de Glo-Djigbé incarne le dynamisme et les ambitions du Bénin pour un avenir industriel prospère. Alors que 2025 s’annonce riche en opportunités, la GDIZ continue de bâtir une économie durable, innovante et inclusive, plaçant le Bénin au cœur de l’échiquier industriel ouest-africain.