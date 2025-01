Hydrocarbures au Maghreb : un fleuron veut développer ces deux domaines

Photo Unsplash

L’Algérie affirme une fois de plus sa volonté de diversifier son économie et de renforcer ses secteurs stratégiques. Sonatrach, le géant public des hydrocarbures, a annoncé un engagement majeur pour soutenir la sécurité alimentaire nationale à travers le développement d’une industrie des engrais et produits chimiques. Cette initiative marque une étape importante dans la stratégie de diversification économique du pays, qui repose sur la valorisation des ressources locales pour répondre à des besoins transversaux.

Rachid Hachichi, PDG de Sonatrach, a officialisé cette démarche ambitieuse le mercredi 8 janvier lors d’une visite des installations de Fertial, une entreprise algérienne spécialisée dans la production d’engrais et de produits chimiques. Depuis que Sonatrach a pris le contrôle total de Fertial en juin 2024, cette filiale est devenue un maillon essentiel dans la mise en œuvre des projets de développement de l’industrie chimique du pays. Située à Annaba, dans le nord de l’Algérie, Fertial constitue un point d’ancrage stratégique pour augmenter la capacité nationale de production de fertilisants, essentiels pour l’agriculture.

Publicité

Au cœur de cette transformation figure la réhabilitation de l’unité principale de synthèse d’ammoniac de Fertial. Ce projet, piloté par Sonatrach, vise à moderniser les installations existantes afin d’accroître significativement la production d’ammoniac, un composé clé dans la fabrication d’engrais. En augmentant ces capacités, Sonatrach ambitionne non seulement de répondre à la demande locale, mais aussi de renforcer l’indépendance du pays dans ce secteur vital pour l’agriculture.

Ce développement s’inscrit dans une vision plus large de l’Algérie, qui cherche à exploiter pleinement le potentiel de ses hydrocarbures pour dynamiser des secteurs transversaux comme l’agriculture. En intégrant les engrais à sa stratégie industrielle, Sonatrach illustre une approche novatrice qui ne se limite pas à l’extraction pétrolière et gazière, mais s’étend à la création de chaînes de valeur ajoutée au bénéfice de l’économie nationale.