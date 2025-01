Hydrogène vert au Maghreb: le potentiel de ce pays mis en exergue dans un rapport

Photo DR

L’hydrogène vert représente un vecteur énergétique majeur dans la transition écologique mondiale. Produit par électrolyse de l’eau à partir d’électricité renouvelable, il offre une solution de stockage et de transport d’énergie décarbonée. Son développement constitue un élément stratégique pour réduire la dépendance aux énergies fossiles et atteindre les objectifs climatiques internationaux. Face à la demande croissante européenne en énergies propres, certains pays du Maghreb se positionnent comme des acteurs clés de cette révolution énergétique.

Une compétitivité confirmée sur les marchés mondiaux

Une récente étude algéro-allemande relayée par El Watan dévoile les atouts considérables de l’Algérie dans la production d’hydrogène vert. Les analyses démontrent une capacité de production compétitive et une infrastructure robuste, positionnant le pays comme un fournisseur énergétique stratégique pour l’Europe. Cette étude, menée dans le cadre du projet TaqatHy par la GIZ Algeria en collaboration avec le ministère de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, souligne la montée en puissance de la demande européenne en hydrogène vert.

Une coopération technique renforcée

Le projet TaqatHy, doté d’une enveloppe de 12 millions d’euros, matérialise la volonté commune de l’Algérie et de l’Allemagne d’accélérer le développement des énergies renouvelables. La signature du contrat d’exécution en octobre 2023 témoigne de l’engagement des deux pays dans le transfert technologique et le renforcement des compétences locales. Les ingénieurs et experts techniques du secteur énergétique algérien participent activement à l’analyse des opportunités et défis liés à cette filière émergente.

Des perspectives de financement innovantes

L’Algérie prépare activement le terrain pour le développement des énergies renouvelables à grande échelle. Des ateliers réunissant acteurs publics et privés des secteurs énergétique et financier explorent les mécanismes de financement adaptés aux projets d’envergure. Cette démarche vise à établir un benchmark des solutions de financement nationales et internationales, tout en anticipant les besoins énergétiques jusqu’à l’horizon 2035. La collaboration avec l’expertise allemande permet d’identifier les montages financiers optimaux pour soutenir cette transformation énergétique ambitieuse.