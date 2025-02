Maghreb: coup d’accélérateur pour trois gros projets énergétiques

© Pixabay

La région du Maghreb connaît une transformation rapide, marquée par une modernisation accélérée et des ambitions économiques de grande envergure. Les acteurs majeurs de la région mobilisent des ressources considérables pour concrétiser leurs objectifs stratégiques. Dans ce contexte, un géant industriel maghrébin a récemment convoqué des entreprises internationales pour s’assurer de la réalisation dans les délais de trois projets structurants, essentiels pour le développement économique et énergétique de la région.

Lors d’une réunion tenue récemment, Rachid Hachichi, PDG de Sonatrach, a rencontré les représentants de l’américain Baker Hughes et de l’italien Tecnimont. Cette rencontre fait suite à une précédente discussion tenue à Rome en décembre dernier et vise à accélérer la mise en œuvre de projets stratégiques évalués à près de 4 milliards de dollars. Parmi ces projets figurent le développement du gisement de Hassi R’mel, la construction d’un complexe pétrochimique à Skikda et la réalisation d’une unité de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à Ouargla.

Publicité

Le projet de Hassi R’mel, actuellement dans sa troisième phase de développement, représente un investissement majeur pour Sonatrach. Confié à un consortium composé de Baker Hughes et Tecnimont, ce projet vise à renforcer la production gazière du pays. Baker Hughes est chargé de fournir 20 trains de compression équipés de turbines à gaz Frame 5 et de compresseurs BCL, qui seront installés dans trois stations de surpression de gaz. Tecnimont, quant à elle, est responsable de la réadaptation du réseau de collecte de gaz existant, de la construction de trois unités de démercurisation et de l’intégration des utilités nécessaires au bon fonctionnement des installations. Ce projet, dont la production quotidienne est estimée à 180 millions de m³ de gaz, est considéré comme l’un des plus importants lancés par Sonatrach ces dernières années.

Parallèlement, Tecnimont a été mandatée pour deux autres projets d’envergure. Le premier concerne la construction d’un complexe pétrochimique à Skikda, d’une valeur de 1,05 milliard de dollars, destiné à produire 100 000 tonnes d’alkylbenzène linéaire par an à partir de 2027. Le deuxième projet, évalué à 800 millions de dollars, porte sur la réalisation d’une usine de GPL à Rhourd El Baguel, dont la livraison est prévue pour le premier trimestre de 2026. Cette usine devrait produire 1 000 tonnes de GPL et 300 tonnes de condensats par jour, contribuant ainsi à répondre à la demande locale et à renforcer les exportations.