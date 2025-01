La doyenne de l’humanité est décédée

Tomiko Itooka (LongeviQuest/YouTube)

Atteindre une grande longévité est une bénédiction qui demeure rare dans un monde où la vie humaine est éphémère. Si certains individus parviennent à dépasser le siècle d’existence, c’est souvent au prix d’une vie résiliente et remplie d’expériences marquantes. Ce samedi, le décès de la doyenne de l’humanité, Tomiko Itooka, a été annoncé, marquant la fin d’une existence de 116 ans, riche en histoires et en leçons pour plusieurs générations.

Originaire d’Osaka, au Japon, Tomiko Itooka avait vu le jour le 23 mai 1908. Identifiée comme la doyenne du monde après la disparition de l’Espagnole Maria Branyas Morera en août 2024 à l’âge de 117 ans, elle représentait une figure d’inspiration. Son décès, survenu le 29 décembre dans une résidence pour personnes âgées à Ashiya, a été confirmé par le maire de la ville, Ryosuke Takashima. À travers un communiqué, celui-ci a salué la manière dont Mme Itooka a su incarner l’espoir et la force au fil de ses nombreuses années.

Une vie témoin de l’histoire

Issue d’une fratrie de trois enfants, Tomiko Itooka a grandi dans une époque marquée par des bouleversements majeurs. Sportive dans sa jeunesse, elle pratiquait le volleyball avant que les guerres mondiales, les pandémies et les transformations technologiques ne façonnent son existence. Cette résilience et son mode de vie lui ont valu une longévité exceptionnelle. Dans ses vieux jours, elle attribuait son bien-être à son amour pour les bananes et une boisson fermentée populaire au Japon, le Calpis.

Une longévité au cœur d’une crise démographique

La disparition de Mme Itooka intervient dans un contexte où le Japon fait face à une profonde crise démographique. En septembre dernier, le pays comptait plus de 95 000 centenaires, dont 88 % étaient des femmes. Près d’un tiers des 124 millions d’habitants sont âgés de 65 ans ou plus, mettant sous pression le système social et médical. Les autorités doivent composer avec un vieillissement de la population qui érode la main-d’œuvre active, tout en augmentant les dépenses liées aux soins des personnes âgées.

Le parcours de Mme Itooka, par-delà les frontières du temps, laisse une empreinte indélébile. Sa vie illustre non seulement la richesse d’un siècle d’existence, mais rappelle également les défis et opportunités liés à la longévité dans nos sociétés contemporaines.