La GDIZ célèbre le Made in Benin lors des Vodun Days 2025

Les Vodun Days 2025 n’ont pas seulement mis à l’honneur la richesse culturelle et les religions endogènes du Bénin. Ils ont également offert une plateforme exceptionnelle pour valoriser le « Made in Benin », grâce à la participation remarquable de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Pendant trois jours, le stand de la GDIZ à Ouidah a été un lieu de rencontres et de découvertes. Il a présenté des produits issus de l’industrialisation béninoise, témoins du savoir-faire local et de la transformation des matières premières du pays.

Le Made in Benin à l’honneur

Les visiteurs ont pu découvrir :

Textiles transformés : t-shirts, serviettes, et draps de lit produits grâce à la main-d’œuvre locale.

: t-shirts, serviettes, et draps de lit produits grâce à la main-d’œuvre locale. Produits agricoles transformés : amandes de cajou soigneusement sélectionnées.

: amandes de cajou soigneusement sélectionnées. Produits agro-industriels : huile et tourteaux de soja, essentiels pour l’économie agricole et l’exportation.

Ces produits, issus du processus de transformation mené au sein de la GDIZ, témoignent de l’engagement du Bénin à ajouter de la valeur à ses ressources naturelles tout en promouvant une économie durable et compétitive.

Une contribution stratégique à l’économie nationale

La GDIZ a profité de cet événement pour réaffirmer son rôle clé dans l’économie béninoise. En transformant des matières premières telles que le coton, le cajou et le soja en produits finis de haute qualité, la GDIZ soutient l’exportation de milliers de tonnes de produits « Made in Benin ». Cette initiative permet non seulement de renforcer la compétitivité du Bénin sur les marchés internationaux, mais aussi de générer des milliers d’emplois pour la population locale. En valorisant le savoir-faire béninois, la GDIZ incarne l’ambition du pays de devenir une référence en matière d’industrialisation en Afrique.

Un modèle de fierté nationale

Le stand de la GDIZ aux Vodun Days 2025 a illustré l’importance de l’industrie dans la construction d’un avenir prospère pour le Bénin. Plus qu’une simple célébration culturelle, cet événement s’est transformé en une vitrine du potentiel économique et industriel du pays. Avec des initiatives comme celle de la GDIZ, le « Made in Benin » ne se limite plus à un concept, mais devient une réalité tangible, synonyme de qualité, d’innovation et de développement durable.