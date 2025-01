L’armée américaine soupçonnée de construire une nouvelle base dans ce pays

(Photo MIKE BLAKE, REUTERS)

La Syrie, longtemps théâtre de conflits complexes impliquant diverses factions et puissances étrangères, a connu un bouleversement majeur avec la chute du régime de Bachar el-Assad en décembre 2024. Cette transition historique a redessiné les dynamiques régionales, alors que les forces américaines, russes, turques et iraniennes continuaient leur lutte d’influence. Le pays, déjà fragmenté par des années de guerre civile et la présence persistante de l’État islamique, fait face à une reconfiguration de ses alliances, notamment avec l’émergence du groupe Hayat Tahrir al-Sham (HTS) comme nouvelle autorité centrale.

Une présence militaire qui suscite des tensions

Des sources locales rapportent l’arrivée d’un important convoi américain dans la ville de Kobani, au nord de la Syrie. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, cinquante camions transportant des blocs de béton, des caméras de surveillance et du matériel de construction ont été aperçus sur l’autoroute reliant Al-Hasakah à Al-Raqqah. Ces mouvements militaires surviennent dans un contexte tendu, marqué par les affrontements entre les Forces démocratiques syriennes (FDS) et les groupes soutenus par la Turquie dans la région.

La nouvelle administration syrienne face aux défis de l’unité nationale

Ahmed al-Sharaa, dirigeant du HTS et nouveau leader de facto de la Syrie, a entamé des négociations avec les FDS pour intégrer ces forces kurdes dans l’armée nationale. Cette initiative témoigne d’une volonté d’unification, alors que le pays tente de se reconstruire après le départ d’Assad. Toutefois, la présence militaire américaine complique ces efforts de réconciliation, notamment en raison des tensions avec l’Iran, qui considère cette présence comme une menace directe.

Les enjeux d’une stabilisation incertaine

Le Pentagone maintient que sa présence vise à poursuivre la lutte contre l’État islamique, dont les activités persistent malgré les revers subis. La France participe également à ces opérations, comme en témoignent les récentes frappes aériennes menées contre des positions djihadistes. La transition présidentielle américaine prévue pour janvier 2025 pourrait néanmoins modifier la donne, Donald Trump ayant exprimé son opposition à l’engagement militaire en Syrie. Cette situation précaire illustre la complexité des défis sécuritaires dans une région où les intérêts géopolitiques s’entremêlent avec les aspirations locales à la stabilité.