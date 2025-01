Le Canada 51ème état américain: Trudeau répond sèchement à Trump

Donald Trump persiste et signe : depuis novembre dernier, ses allusions à une annexion du Canada se multiplient. Le président élu américain a récemment évoqué la possibilité de transformer son voisin du nord en 51ème état, lors de sa première conférence de presse suivant la certification de son élection. Une perspective qui a déclenché une onde de choc au Canada, poussant le Premier ministre Justin Trudeau à réagir fermement : « Jamais, au grand jamais, le Canada ne fera partie des États-Unis », a-t-il martelé sur les réseaux sociaux.

Les tensions diplomatiques s’intensifient

Les relations entre les deux pays traversent une période particulièrement délicate. Trump menace d’imposer des tarifs douaniers « substantiels » de 25% sur les importations canadiennes dès son retour à la Maison Blanche. Le milliardaire républicain remet également en cause l’importance des échanges commerciaux avec le Canada, affirmant que les États-Unis n’ont pas besoin des importations canadiennes, qu’il s’agisse de lait, de bois d’œuvre ou d’automobiles. Cette posture agressive intervient dans un moment critique pour le Canada, alors que Justin Trudeau a annoncé sa démission prochaine et que le Parlement est prorogé jusqu’au 24 mars.

Une mobilisation nationale face aux provocations américaines

Face à ces déclarations provocatrices, la classe politique canadienne fait front commun. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, dénonce « une incompréhension totale de ce qui fait du Canada un pays fort ». Le chef du NPD, Jagmeet Singh, n’hésite pas à interpeller directement Trump sur les réseaux sociaux : « Arrêtez vos conneries, Trump. Personne ne veut se joindre à vous. » Les provinces canadiennes préparent également leur riposte. Doug Ford, Premier ministre de l’Ontario, envisage de réduire les exportations d’énergie vers les États-Unis, tandis que les premiers ministres provinciaux prévoient de se rendre à Washington pour négocier directement avec le président élu.

Les analystes politiques soulignent la gravité de la situation. Roland Paris, directeur de l’École supérieure d’affaires internationales de l’Université d’Ottawa, estime que les propos de Trump ne peuvent plus être considérés comme de simples « blagues » et appelle le Canada à se préparer à défendre non seulement son économie, mais aussi sa souveraineté. Pour Matthew Lebo, spécialiste de la politique américaine à l’Université Western, bien que l’annexion forcée du Canada reste improbable, l’incompréhension manifeste de Trump concernant les relations bilatérales représente une menace sérieuse pour la santé économique canadienne.