Maghreb : 1 milliard $ mobilisé pour l’achat de trains

Dans le cadre de son plan stratégique de modernisation des infrastructures de transport, l’Algérie engage des investissements conséquents dans le secteur ferroviaire. La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), pilier central de cette transformation, bénéficie d’un soutien financier majeur de l’État pour améliorer ses services et répondre à une demande croissante en mobilité.

Pour amorcer cette transformation, la SNTF a obtenu une première enveloppe de 138 milliards de dinars (environ 1 milliard de dollars), destinée à l’acquisition de nouveaux matériels de transport. Adj Bouaouni, directeur général de la SNTF, a précisé que cet investissement permettra l’achat de wagons et de locomotives dédiés au transport des voyageurs. La livraison de ces équipements, qui s’échelonnera sur une période de 24 à 36 mois, marque un pas décisif vers l’amélioration des services ferroviaires dans le pays.

Cette première allocation s’inscrit dans un programme d’investissement global estimé à 378 milliards de dinars, dévoilé en novembre 2024 par la SNTF. Ce programme prévoit l’achat de 400 voitures pour voyageurs, mais également des innovations technologiques visant à moderniser les services offerts. Parmi les projets phares figurent l’installation de caméras de surveillance sur plusieurs lignes, le déploiement de distributeurs automatiques de billets, ainsi que l’introduction de la réservation en ligne et d’un système de billet unique utilisable sur divers modes de transport à Alger, dont le tramway, le métro, le téléphérique et les bus Etusa.

Le programme de la SNTF accorde également une attention particulière aux infrastructures existantes. Pas moins de 82 gares pour voyageurs seront réhabilitées afin de renforcer la capacité du réseau et d’améliorer l’expérience des usagers. Ces travaux devraient permettre de répondre à la demande croissante pour le transport ferroviaire, tant pour les déplacements urbains que pour les liaisons interurbaines.

Le succès des initiatives précédentes illustre déjà l’importance de ces investissements. Depuis son lancement en 2011, le tramway d’Alger a transporté plus de 46 millions de passagers, témoignant de la popularité croissante des modes de transport en commun modernes. De son côté, le fret ferroviaire a enregistré 5 millions de tonnes de marchandises transportées en 2023 sur les lignes de la SNTF, démontrant l’efficacité du réseau pour soutenir les besoins logistiques du pays.

Ces investissements ne se limitent pas à une simple amélioration des services existants. Ils traduisent une vision à long terme visant à transformer le transport ferroviaire en un levier clé du développement économique et urbain de l’Algérie. En combinant modernisation des infrastructures, innovations technologiques et renforcement des capacités, le pays ambitionne de créer un réseau intégré et efficace, capable de répondre aux défis de la mobilité future.