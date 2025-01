Maghreb: alerte! des températures glaciales annoncées dans plusieurs régions

Pixabay

Les conditions météorologiques au Maroc connaissent un revirement spectaculaire alors qu’une vague de froid s’apprête à balayer plusieurs régions du pays. Les services météorologiques nationaux ont déclenché un dispositif d’alerte face à cet épisode climatique exceptionnel.

Le royaume chérifien fait face à un défi météorologique majeur touchant une grande partie de son territoire. Les prévisions de la Direction générale de la météorologie annoncent des températures particulièrement basses, notamment dans les zones montagneuses où le thermomètre pourrait descendre jusqu’à -8°C. Les provinces d’Ifrane, Boulemane et Sefrou seront les plus durement touchées, avec des maximales ne dépassant pas les 6°C.

L’impact de cette vague de froid s’étend bien au-delà des régions montagneuses. Les zones côtières, habituellement épargnées par les températures extrêmes, n’échapperont pas au phénomène. Les métropoles comme Casablanca, Mohammedia et El Jadida devront s’adapter à des températures inhabituellement basses, pouvant atteindre -1°C.

Le phénomène s’accompagne d’importantes précipitations neigeuses, particulièrement dans les zones d’altitude. Les reliefs des provinces d’Al Hoceima, Guercif et Taourirt devraient recevoir entre 15 et 30 centimètres de neige sur deux jours. Ces chutes de neige, combinées aux températures glaciales, créent des conditions particulièrement difficiles pour les populations locales.

Les régions orientales du pays ne sont pas épargnées, avec des températures oscillant entre -4°C et 9°C à Jerada, Taourirt et Guercif. Cette situation météorologique exceptionnelle nécessite une vigilance accrue et des mesures de précaution appropriées pour protéger les populations vulnérables et maintenir la continuité des services essentiels.